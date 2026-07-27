LH 대전충남본부, 사옥에 청년자활 카페 조성

AI 핵심 요약beta
- LH 대전충남지역본부가 27일 청년자활카페 설치 협약을 체결했다
- 사옥 일부를 카페로 리모델링해 저소득 청년 자립 인큐베이팅 공간으로 운영한다
- 카페 수익은 청년 자립 지원에 쓰이고 LH와 서구는 임대료 감면·행정지원 등으로 뒷받침한다
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = LH 대전충남지역본부가 사옥 일부를 저소득 청년들의 자립을 돕는 자활사업 공간으로 내놓는다. 해당 공간은 카페로 조성되며 운영 수익은 청년들의 경제적 자립 지원에 활용된다.
27일 LH 대전충남지역본부에 따르면 대전 서구, 서구지역자활센터와 '지역사회 연대조직 성장공간 조성 및 자활 일자리 창출을 위한 청년자활근로사업장 설치 협약'을 체결했다.
LH는 사옥 일부를 '지역사회 연대조직 성장공간'으로 조성한 뒤 서구와 함께 운영 주체를 모집했다. 이 과정에서 서구지역자활센터가 해당 공간을 저소득 취약계층 청년을 위한 자립 인큐베이팅 공간으로 활용하겠다는 계획을 제안하면서 협약으로 이어졌다.
자활센터는 앞으로 해당 공간을 카페로 리모델링해 지역 주민 누구나 이용할 수 있는 커뮤니티 공간으로 운영할 예정이다. 카페 운영 과정에는 자활 청년들이 참여하며 발생한 수익은 이들의 경제적 자립을 지원하는 데 쓰인다.
LH는 사업의 안정적인 정착을 위해 향후 2년 동안 임대료를 받지 않기로 했다. 대전 서구는 사업 운영에 필요한 행정적 지원을 맡는다.
양치훈 LH 대전충남지역본부장은 "이번 협약이 청년들의 실질적인 자립에 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 서구와 협력해 지역사회가 함께 성장할 수 있는 다양한 사업을 발굴하겠다"고 말했다.
한편 LH 대전충남지역본부는 올해 지역 아동·청소년센터 6곳에 500만 원 상당의 구기용품을 지원하고, 삼복 기간에는 어르신과 취약계층 등 약 800명에게 삼계탕과 제철 과일을 전달했다.
오는 9월부터는 지역 6개 대학과 연계한 현장실습 프로그램을 운영해 대학생들의 직무역량 강화도 지원할 계획이다.
gyun507@newspim.com