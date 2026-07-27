추미애 "경기북부 평화경제특구 성공위해 남북협력사업으로 지정해야"

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정전협정 73주년 '제2차 접경지역 평화안전 연석회의' 참석해 정부에 요청

남북협력기금 지원·예타 면제·금융 혜택 등 평화경제특구 인센티브 촉구



[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 국가 안보를 위해 오랜 기간 희생을 감내해 온 경기북부 접경지역의 발전 방안으로 '평화경제특구' 조성 사업의 남북협력사업 지정을 공식 제안했다.

27일 오전 통일부 대회의실에서 열린 제2차 접경지역 평화안전 연석회의에 참석한 추미애 경기도지사, 정동영 통일부장관, 우상호 강원특별자치도지사, 박찬대 인천광역시장이 기념촬영을 하고있다. [사진=경기도]

추 지사는 27일 정부서울청사에서 열린 '제2차 접경지역 평화안전 연석회의'에 참석해 정동영 통일부 장관을 비롯한 정부 관계 부처 및 지자체장들에게 이 같은 내용의 경기북부 평화·발전 구상을 밝혔다.

추 지사는 이날이 정전협정 73주년을 맞이하는 날임을 들어 "오늘날 대한민국의 국격은 정전협정 체결 당시와 다르다"며 "분단 구조의 한계를 능동적으로 해체할 능력이 있는 만큼 접경지역의 명칭부터 '평화지대'로 바꾸는 인식의 전환이 필요하다"고 운을 뗐다.

27일 오전 통일부 대회의실에서 추미애 경기도지사, 정동영 통일부 장관, 접경지역 광역단체장, 접경지역시장군수협의회 등이 모인 가운데 제2차 접경지역 평화안전 연석회의가 열리고 있다. [사진=경기도]

이어 "대통령의 말씀처럼 '특별한 희생에는 특별한 보상이 있어야 한다'는 원칙이 구호에 그치지 않고 도민에게 실효적인 방안으로 제시되어야 한다"며 "민통선 북상과 군사시설보호구역 해제 등으로 물꼬가 터진 지금이 평화지대의 가치를 높일 적기"라고 강조했다.

특히 추 지사는 정동영 통일부 장관에게 평화경제특구 조성 사업을 '남북협력사업'으로 지정해 줄 것을 강력히 건의했다.

평화경제특구가 남북협력사업으로 지정되면 남북협력기금 활용은 물론 입주·투자 기업에 대한 금융 지원이 가능해지고 예비타당성조사 면제 대상에도 포함돼 강력한 추진 동력을 얻게 된다.

27일 오전 통일부 대회의실에서 열린 제2차 접경지역 평화안전 연석회의에 참석한 추미애 경기도지사가 인사말을 하고있다. [사진=경기도]

추 지사는 "실질적인 발전은 앵커기업 유치에 달려 있으며 이를 위해서는 과감하고 차별화된 인센티브가 필수적"이라고 덧붙였다.

아울러 동두천시, 의정부시 등 미군 반환공여구역을 보유한 지자체들의 재정 부담을 고려해 국방부가 해당 부지를 매각하기보다 저렴하게 임대하는 방식으로 전환할 것을 제안했다.

이에 대해 정동영 통일부 장관은 "평화경제특구를 남북협력사업으로 지정해달라는 제안은 매우 의미 있는 포인트"라며 "남북협력기금을 평화경제특구 인프라 지원에 활용할 수 있도록 명시하는 방안을 추진하겠다"고 화답했다.

27일 오전 통일부 대회의실에서 열린 제2차 접경지역 평화안전 연석회의에 참석한 추미애 경기도지사, 정동영 통일부 장관, 접경지역 광역단체장, 접경지역시장군수협의회 등 참석자들이 기념촬영을 하고있다. [사진=경기도]

통일부 장관 주재로 열린 이날 회의에는 국방부, 행정안전부 등 정부 부처와 경기도·인천시·강원도, 접경지역 10개 시·군 단체장들이 참석해 접경지역의 지속 가능한 평화와 지역 경제 활성화 방안을 논의했다.

1141world@newspim.com