교육부, APEC 교사단 파견…동남아 3개국에 AI 교육혁신 사례 확산

AI 핵심 요약beta
- 교육부가 27일 APEC 국제교육 선도교사단을 파견했다.
- 선도교사단은 26일부터 8월 15일까지 태국·인니·필리핀에서 연수했다.
- AI·디지털 교육혁신 공유와 교원 협력을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
현지 교원 공동 학습…교육격차 해소·글로벌 협력
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부는 아시아태평양경제협력체(APEC) 국제교육협력원과 함께 7월 26일부터 8월 15일까지 태국, 인도네시아, 필리핀에 'APEC 국제교육 선도교사단'을 파견한다고 27일 밝혔다.
이번 파견은 제7차 APEC 교육장관회의 후속 조치로 인공지능(AI)과 디지털 교육혁신 성과를 회원 경제체와 공유하고 교원 간 협력을 강화하기 위해 추진됐다.
선도교사단은 한국 초·중등 교사 15명으로 구성되며 태국 방콕, 인도네시아 데폭, 필리핀 라구나에 각각 5명씩 순차적으로 파견된다. 이들은 현지 교원과 교육전문직 약 140명을 대상으로 AI·디지털 교육 연수를 실시할 예정이다.
연수는 'AI·디지털 대전환 시대, 교육을 통한 공동 번영'을 주제로 진행되며 현장 수요를 반영한 맞춤형 프로그램으로 운영된다.
주요 내용은 AI 활용 수업 설계, 코딩 및 피지컬 컴퓨팅, 디지털 기반 교수·학습 전략 등으로 구성된다.
특히 현지 우수 교원이 공동 연수자로 참여해 교육 사례를 공유하는 상호 학습형 협력 모델을 적용한다.
APEC 국제교육 선도교사단 파견은 2001년부터 이어져 온 교원 국제교류 사업으로 지금까지 총 794명의 한국 교사가 11개 회원 경제체에 파견됐다. 이를 통해 현지 교원 1만 9000여 명의 교육 역량 강화에 기여해왔다.
교육부는 이번 사업을 통해 APEC 지역 내 교육 격차 해소와 디지털 교육 역량 제고를 동시에 추진한다는 방침이다.
또 파견 종료 이후 성과보고회를 개최해 우수 사례를 발굴하고 확산할 계획이다.
이난영 교육부 국제교육기획관은 "이번 파견은 제7차 에이펙(APEC) 교육장관회의에서 합의한 인공지능(AI)·디지털 교육혁신을 학교 현장에서 구체화하는 후속 사업"이라며 "앞으로도 에이펙(APEC) 회원 경제체와의 정책 협력과 교원 교류를 지속적으로 확대하여, 케이(K)-에듀 확산을 추진하겠다"고 전했다.
hyeng0@newspim.com