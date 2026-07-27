충북도, 'K-바이오 스퀘어' 조속 추진 정부 지원 건의

AI 핵심 요약beta
- 충북도가 27일 정부에 K-바이오 스퀘어 조기 추진 건의했다
- 신용한 도지사가 새빛가속기와 연계해 국가 혁신 거점으로 발전할 것이라 말했다
- 오송 일원에 산학연병 집적 바이오 클러스터로 전 주기 바이오 거점 조성 사업이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =충북도가 한국새빛가속기 착공을 계기로 오송 일대 'K-바이오 스퀘어' 조성 사업의 조속한 추진을 정부에 공식 건의했다.
충북도는 27일 청주시 청원구 오창읍 후기리 일원에서 열린 한국새빛가속기 착공식에서 과학기술정보통신부와 대통령실 관계자들에게 K-바이오 스퀘어 사업에 대한 정부 차원의 적극적인 지원과 협력을 요청했다고 밝혔다.
이날 행사에는 구혁채 과학기술정보통신부 제1차관과 이주한 대통령비서실 과학기술연구비서관 등 정부 주요 인사가 참석했다.
신용한 충북도지사는 "한국새빛가속기 구축은 기초과학 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 계기이자 충북 미래 첨단산업 발전의 전환점"이라며 "K-바이오 스퀘어와 연계될 경우 기초과학과 바이오산업이 결합된 국가 혁신 거점으로 발전할 것"이라고 말했다.
이어 "K-바이오 스퀘어가 차질 없이 추진될 수 있도록 정부의 적극적인 지원이 필요하다"고 강조했다.
K-바이오 스퀘어는 청주 오송 일원을 중심으로 산·학·연·병이 집적된 바이오 혁신 클러스터를 구축하는 사업이다.
연구개발(R&D)부터 기술사업화, 창업, 인재 양성까지 바이오산업 전 주기를 아우르는 국가 대표 바이오 거점 조성을 목표로 한다.
baek3413@newspim.com