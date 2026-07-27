남양주마석아이디씨, 'X-AI 스마트 데이터센터' 본격 추진

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300억원 조달로 데이터센터 건립 착수

[남양주=뉴스핌] 노호근 기자 = 경기 남양주마석아이디씨유한회사가 남양주 화도읍 답내리 일원에 추진 중인 'X-AI 스마트 데이터센터' 개발 사업의 1차 금융 조달을 성공적으로 마무리했다고 27일 밝혔다.

남양주마석아이디씨가 남양주시 화도읍 답내리 일원에 추진중인 'X-AI 스마트 데이터센터' 조감도.[사진=남양주마석아이디씨]

조달 규모는 300억원이며 향후 2차·3차에 걸쳐 추가 자금 확보를 이어갈 계획이다.

남양주마석아이디씨는 올해 1월 남양주시와 데이터센터 건립을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 사업을 본격 추진해 왔다.

이번에 확보한 1차 자금은 토지 계약금과 인허가 비용 등 초기 사업비에 투입될 예정이다.

'X-AI 스마트 데이터센터'는 지구단위계획 주민제안 방식으로 추진되며 남양주시 화도읍 답내리 4만5000㎡ 부지에 연면적 3만7000㎡ 규모, 60㎿ 용량으로 건립된다. 총 투자 규모는 1조원에 달한다.

인·허가 등 행정 절차를 2027년 5월까지 마무리한 뒤 착공에 들어가 2029년 2월 상업운전을 시작하는 일정이다.

이번 1차 금융 조달에는 LG CNS, 안다자산운용, 유진투자증권, 키움증권, 에프엔디파트너스 등 5개사가 공동 투자계약을 체결하고 참여했다.

남양주마석아이디씨는 이를 계기로 AI 데이터센터 구축과 본 프로젝트파이낸싱(PF) 절차를 한층 속도감 있게 진행한다는 방침이다.

에프엔디파트너스 김용호 대표는 "이번 자금 조달은 사업성을 시장에서 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "사업부지 확보와 전력 수급 등 주요 절차가 마무리된 만큼 본 PF와 구축 일정을 차질 없이 진행하겠다"고 말했다.

LG CNS 관계자는 "AI 시대에는 AI 인프라를 안정적이고 효율적으로 구축·운영하는 역량이 핵심 경쟁력"이라며 "LG CNS는 국내 최고의 데이터센터 운영 역량과 AI 특화 인프라 기술력을 바탕으로 고객의 AX(인공지능 전환)를 지원하고 국내 AI 인프라 생태계 발전에 기여하겠다"고 밝혔다.

남양주마석아이디씨는 이번 사업을 단순한 시설 투자를 넘어 지역과 함께 성장하는 프로젝트로 추진한다는 계획이다.

데이터센터 완공 후에는 안정적인 지방세수 확대와 지역 디지털 인프라 확충 등 다양한 파급효과가 기대된다는 설명이다.

이를 위해 부지 조성부터 인허가, 전력·기반시설 연계에 이르기까지 사업 전 과정에서 남양주시와 긴밀히 협력할 예정이다.

회사 관계자는 "남양주시와 지역 주민의 관심과 협조가 사업 성공의 큰 동력"이라며 "지역사회와 상생하는 데이터센터를 통해 남양주가 미래 산업의 중심지로 자리매김하는 데 기여하겠다"고 말했다.

seraro@newspim.com