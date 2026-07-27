BTS 정국 '스탠딩 넥스트 투 유', 스포티파이서 15억 스트리밍

AI 핵심 요약beta
- 방탄소년단 정국이 27일 스포티파이서 스탠딩 넥스트 투 유로 15억 스트리밍을 달성했다
- 스탠딩 넥스트 투 유는 빌보드 핫100 5위 데뷔 후 19주, 영국 오피셜 차트 11주 차트인했다
- 이 곡은 2025 BMI 팝 어워드 올해 가장 많이 재생된 노래 등 각종 글로벌 음악 시상식에서 수상했다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단 정국이 '스탠딩 넥스트 투 유(Standing Next to You)'로 스포티파이에서 15억 스트리밍을 달성했다.
글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면 정국의 솔로 앨범 '골든(GOLDEN)'의 타이틀곡 '스탠딩 넥스트 투 유'가 27일 기준 누적 재생 수 15억 회를 넘겼다.
이는 정국의 솔로곡 가운데 '세븐(Seven)'에 이은 통산 두 번째 15억 스트리밍 곡이다.
'스탠딩 넥스트 투 유'는 우리의 사랑은 그 무엇보다 깊기에, 어떠한 역경이 찾아와도 너와 함께한다는 메시지를 전한다. 디스코 펑크 장르의 올드스쿨 사운드를 현대적으로 재해석했다.
정국은 이 곡으로 독보적인 댄스 솔로 아티스트로 입지를 굳혔다. 특히 2023년 뉴욕 타임스퀘어 TSX 엔터테인먼트 공연 당시 스탠딩 마이크를 활용한 안무와 '완성형 퍼포먼스'로 전 세계 음악팬들에게 '글로벌 팝스타'의 존재감을 각인시켰다.
해당 곡은 미국 빌보드 메인 송 차트 '핫 100'(2023년 11월 18일 자)에 5위로 데뷔한 뒤 통산 19주 차트에 이름을 올렸다. 정국 솔로곡 가운데 최장 기록이다.
영국 오피셜 차트 '오피셜 싱글 톱 100'(2023년 11월 10~16일 자)에서는 6위로 진입해 11주간 차트인했다.
또한 '2025 BMI 팝 어워드'에서 '올해 가장 많이 재생된 노래'로 선정돼 세계적인 흥행을 입증했다. 이는 미국의 대표적인 음악 저작권 관리 단체가 주최하는 시상식으로 한 해 동안 팝 음악 분야에서 탁월한 성과를 거둔 곡을 선정해 상을 수여한다.
아울러 '2024 빌보드 뮤직 어워드'의 '톱 글로벌 K-팝 송'과 '2024 MAMA'의 '베스트 댄스 퍼포먼스 남성 솔로' 부문까지 잇따라 거머쥔 바 있다.
alice09@newspim.com