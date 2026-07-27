금산군, 8795억원 규모 2차 추경 편성…경제·미래산업 636억원 증액

AI 핵심 요약beta
- 금산군이 27일 지역경제 활성화 위해 8795억 추경예산안을 편성했다
- 복지·정주여건·스마트농업·기업투자 등 중장기 성장기반 사업에 재원을 집중했다
- 추경예산안은 31일까지 군의회 심의 후 확정될 예정이라고 밝혔다
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[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 금산군이 지역경제 활성화와 미래 성장동력 확보를 위해 8795억 원 규모의 제2회 추가경정예산안을 편성했다. 기존 예산보다 636억 원 늘어난 규모로 복지·정주여건 개선과 스마트농업, 기업 투자 지원 등에 재원을 집중했다.
27일 금산군에 따르면 이번 추경예산안은 기정예산 8159억 원보다 636억 원 증가한 8795억 원 규모다. 회계별로는 일반회계 603억 원, 특별회계 27억 원, 기금 6억 원이 각각 늘었다.
추가 재원은 지방교부세와 순세계잉여금 등을 활용해 마련했다.
주요 증액 사업은 ▲금산마음돌봄 복지마을 조성 53억 원 ▲상리지구 뉴빌리지 사업 51억 원 ▲지방투자 촉진사업 49억 원 ▲스마트농업 육성지구 조성 35억 원 ▲보건소 이전·신축사업 30억 원 ▲상수도 위탁 운영대가 27억 원 ▲금산사랑상품권 발행 18억 원 등이다.
금산군은 이번 추경을 통해 지역경제에 활력을 불어넣는 한편 기업 투자와 스마트농업 등 지역의 중장기 성장 기반을 강화한다는 방침이다. 복지와 보건, 주거환경 등 군민 생활과 밀접한 정주여건 개선사업에도 예산을 반영했다.
추경예산안은 오는 31일까지 열리는 제340회 금산군의회 임시회 심의·의결을 거쳐 최종 확정될 예정이다.
문정우 금산군수는 "한정된 재원을 효율적으로 배분해 지역경제 활성화와 미래성장동력 확보에 중점을 뒀다"며 "정주여건 개선사업도 속도감 있게 추진해 군민 삶의 질을 높이겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com