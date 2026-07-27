티머니, 서울지하철 9호선 전역에 태그리스 결제 서비스 오픈

AI 핵심 요약beta
- 티머니가 27일 서울지하철 9호선 25개역에 태그리스 결제를 정식 도입했다.
- 모바일티머니 설정 후 개찰구 통과하면 BLE 기술로 승하차가 자동 처리된다.
- 9호선 이용 태그리스 고객에 승차 1회당 300원 마일리지 적립 이벤트를 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 티머니 태그리스 결제가 서울 도심 주요 노선인 '지하철 9호선'에서 정식 서비스를 시작한다.
㈜티머니는 서울시메트로9호선㈜과 함께 서울지하철 9호선(개화~신논현) 25개 역사에서 태그리스 결제 서비스를 정식 오픈하고, 서비스 활성화를 위한 다양한 프로모션도 함께 진행한다고 27일 밝혔다.
티머니는 우이신설선, 인천지하철, 서울시 시내버스(시범 서비스) 등 다양한 교통수단에 태그리스 결제를 적용하며 기술 안정성과 고객의 결제 경험 고도화를 지속 확대해왔다.
태그리스 결제는 교통카드나 스마트폰을 개찰구 단말기에 접촉하지 않고도 자동으로 승·하차를 인식하는 차세대 대중교통 결제 서비스다. 이용자는 '모바일티머니(안드로이드)'를 통해 태그리스 결제를 설정한 후 개찰구를 통과하면 모바일 센서와 BLE(저전력 블루투스)기술을 통해 별도의 태그 없이 자동으로 승·하차 처리된다.
기존 태그 방식과 병행 운영돼 이용자가 원하는 방식으로 선택해 이용할 수 있어 태그리스 게이트가 설치되지 않은 개찰구나 역사, 환승도 자유롭게 이용할 수 있다. 스마트폰이나 카드를 꺼낼 필요가 없어 출퇴근 혼잡 완화, 캐리어·유모차 이용객과 교통약자 이동 편의가 크게 향상될 것으로 기대된다.
티머니는 서비스 오픈을 기념해 태그리스 이용 고객 대상으로 마일리지 적립 이벤트를 진행한다. 행사 기간(7월 27일~별도 공지 시까지) 동안 서울지하철 9호선에서 태그리스를 이용하면 승차 1회당 300원의 마일리지를 적립 받는다. 주요 역사에 현장 안내 인력을 배치해 서비스 이용 방법을 안내하고 고객 문의에 대응한다.
최문근 ㈜티머니 사장은 "서울지하철 9호선 태그리스 서비스 오픈은 서울 시민들의 이동 경험을 한 단계 높이는 중요한 전환점"이라며 "서울 시민들이 태그리스 결제의 편리함을 직접 경험할 수 있도록 서비스를 지속 확대하고, 차세대 교통 결제 시스템 구축을 선도해 나겠다"고 전했다.
티머니 태그리스 결제는 2023년 세계대중교통협회 총회 어워즈, 2024년 세계교통결제어워즈에서 2년 연속 대상을 수상, 기술 혁신성을 인정받으며 현재 국내 태그리스 결제 상용화를 주도하고 있다.
kh99@newspim.com