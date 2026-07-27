루네이트 카엘, "'김부장' 잊지 못할 꿈같은 시간"

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- 루네이트 카엘이 25일 종영한 드라마 김부장에서 배우 데뷔를 했다.
- 카엘은 첫 작품 김부장에서 김남훈 역으로 설렘 가득한 연기를 펼쳐 가능성을 입증했다고 밝혔다.
- 카엘은 루네이트 활동과 함께 연기 행보를 이어가며 네 번째 미니앨범 발매 후 컴백 활동 중이다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 루네이트(LUN8) 카엘이 SBS 금토드라마 '김부장'을 통해 성공적인 배우 데뷔를 마친 소감을 전했다.
카엘은 지난 25일 막을 내린 SBS 금토드라마 '김부장'에서 송인고등학교 배구부 유망주 김남훈 역을 맡아 청춘의 설렘과 싱그러운 매력을 그려내며 시청자들에게 강한 인상을 남겼다.
카엘은 소속사 판타지오를 통해 "'김부장'에서 김남훈이라는 캐릭터를 연기할 수 있어 너무 행복했고, 배우로서 첫 작품을 좋은 현장에서 정말 존경하는 선배님들과 함께할 수 있어 영광이었다"라고 소감을 밝혔다.
이어 "꿈만 같았던 시간을 절대 잊을 수 없을 것 같다. 남훈이를 많이 예뻐해 주셔서 감사드린다. 오래오래 기억해 주시면 감사드리겠다"라며 시청자들에게 감사의 마음을 전했다.
극 중 카엘은 김부장(소지섭)의 딸 민지(서수민)와 고등학생 특유의 풋풋한 감성을 자연스럽게 그려내며 극의 설렘을 더했다. 짧은 등장에도 불구하고 시청자들의 궁금증을 자아내는 존재감을 보여준 것은 물론, 안정적인 연기와 자연스러운 캐릭터 소화력으로 배우로서의 가능성을 입증하며 성공적인 신고식을 치렀다.
첫 작품부터 배우로서 확실한 눈도장을 찍은 카엘은 그룹 루네이트 활동에 이어 연기까지 활동 영역을 넓히며 앞으로 선보일 다양한 행보에 기대를 모으고 있다.
카엘이 속한 루네이트는 지난 22일 네 번째 미니 앨범 '오프더그리드(Off the Grid)'를 발매하고 활발한 컴백 활동을 이어가고 있다.
moonddo00@newspim.com