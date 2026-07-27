전주 전통문화연수원, 여름방학 특별 프로그램 운영…한옥서 체험

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 27일 여름방학 맞아 가족 대상 전통문화 특별연수 운영을 밝혔다
- 8월 14~15일 1박2일로 부채 제작·우리 소리·전통차 등 체험 프로그램을 진행한다
- 초등생 이상 자녀 둔 7가족을 27일 오전 10시부터 선착순 모집하며 100년 한옥 숙박도 제공한다
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국가무형유산 김동식 선자장 참여…부채 만들기·우리 소리 다과 체험 운영
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 여름방학을 맞아 가족 단위 참가자들이 전통문화의 가치를 직접 체험할 수 있도록 전주전통문화연수원 특별 연수 프로그램을 운영한다고 27일 밝혔다.
전주전통문화연수원은 오는 8월 14일부터 15일까지 1박 2일 일정으로 '전주에서 만나는 특별한 여름' 프로그램을 진행한다. 이번 연수는 기존 단체 중심으로 운영되던 전통문화 체험을 개인과 가족 단위 참여까지 확대하기 위해 마련됐다.
참가 대상은 초등학생 이상 자녀를 둔 가족으로 전주전통문화연수원 누리집을 통해 선착순 접수한다. 모집 규모는 총 7가족이며 참가비는 1인당 6만 원이다.
프로그램은 국가무형유산 김동식 선자장의 부채 제작 시연과 부채 만들기 체험을 비롯해 판소리, 대금, 생황, 피리, 장구 등 우리 음악을 감상하며 전통차를 즐기는 '우리 소리와 함께하는 전주부윤 다과상' 등으로 구성된다.
체험 장소는 조선시대 사또가 근무했던 전주동헌이며 참가자 숙소는 독립운동가 장현식 고택과 임실 진참봉 고택, 정읍 고택 등 100년 이상의 역사를 지닌 한옥에서 운영된다.
참여를 희망하는 가족은 27일 오전 10시부터 전주전통문화연수원 누리집을 통해 신청하면 된다. 자세한 사항은 전주전통문화연수원으로 문의하면 된다.
송정하 전주시 한옥마을사업소장은 "가족이 함께 우리 전통문화를 직접 보고 듣고 체험할 수 있는 특별한 프로그램을 준비했다"며 "많은 시민과 관광객이 전주의 전통문화와 한옥의 매력을 느끼는 시간이 되길 기대한다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com