대전동·서부교육청, '교육장배 학교스포츠클럽대회' 성료

AI 핵심 요약beta
- 대전동·서부교육지원청은 11~26일 학교스포츠클럽대회를 열었다
- 269개 팀 3313명 학생이 6개 종목에서 실력을 겨뤘다
- 입상팀은 상위 대회 출전권을 얻고 교육청은 학교체육 활성화를 지원하겠다고 밝혔다
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전지역 초·중학생들이 스포츠를 통해 협동과 배려의 가치를 배우며 한 단계 성장하는 시간을 가졌다.
대전동·서부교육지원청은 지난 11~26일 열린 '2026 교육장배 학교스포츠클럽대회'를 성공적으로 마무리했다고 27일 밝혔다.
이번 대회에는 초·중학교 269개 팀, 3313명의 학생이 참가해 넷볼, 농구, 배구, 배드민턴, 킨볼, 피구 등 6개 종목에서 열띤 경쟁을 펼쳤다.
대회의 원활한 운영을 위해 대전넷볼협회를 비롯한 6개 종목별 협회가 경기 운영을 맡았다. 각 종목 참가 학생들은 정정당당한 경쟁 속에서 그동안 갈고닦은 기량을 펼쳤다.
종목별 4강 입상팀(킨볼은 6강 입상팀)은 교육감배 학교스포츠클럽대회 출전 자격을 얻었다. 교육감배 대회 우승팀은 오는 11월 열릴 예정인 전국학교스포츠클럽축전에 대전 대표로 참가하게 된다.
조진형 동부교육지원청 교육장은 "이번 학교스포츠클럽대회는 학생들이 함께 협력하고 최선을 다하는 과정에서 건강한 신체뿐 아니라 배려와 협동의 가치를 배우는 의미 있는 시간이었다"며 "앞으로도 학생들이 학교체육을 통해 건강하고 행복하게 성장할 수 있도록 다양한 스포츠 활동과 학교체육 활성화를 적극 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com