강진군, 중국 축구단 100명 유치…전지훈련으로 지역경제 '점화'

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11일간 체류형 훈련

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 강진군이 중국 축구 선수단 100여 명을 유치해 전지훈련과 관광을 결합한 체류형 프로그램을 본격 가동한다.

강진군은 중국 허난성 푸양시와의 스포츠 교류를 확대하고 국제 전지훈련 유치를 통해 지역경제 활성화에 나선다고 27일 밝혔다.

스포츠와 관광을 연계해 생활인구를 늘리고 지역 상권에 활력을 더하는 모델이 마련됐다.

중국선수단. [사진=강진군] 2026.07.27 ej7648@newspim.com

푸양시는 인구 약 350만 명 규모 도시로 청소년 축구 육성과 국제 교류가 활발하다. 군은 지난 6월 강진군체육회와 함께 푸양시 요우이 스포츠클럽과 업무협약을 체결해 교류 기반을 구축했다.

협약에 따라 오는 29일부터 8월 8일까지 11일간 푸양시 중등 축구팀이 강진에서 전지훈련을 진행한다. 선수단과 지도자 등 78명과 학부모 30명 등 100여 명이 방문한다. 같은 기간 국내 U-15 축구팀 16개 팀 약 770명도 참가해 총 17개 팀 848명 규모로 훈련과 교류전을 치른다.

훈련은 영랑구장과 종합운동장 청자구장 등에서 진행된다. 중국 선수단은 국내 팀과 교류전, 강진스완스 여자축구단과 합동훈련 및 친선경기를 통해 경기력과 조직력 향상에 나선다.

군은 전지훈련 기간 가우도 고려청자박물관 영랑생가 다산초당 전라병영성 하멜기념관 V랜드 물놀이장 마량놀토수산시장 등 주요 관광지를 연계한 체류형 프로그램을 운영한다.

참가자들이 지역 숙박시설과 음식점을 이용하도록 하고 학부모의 관광과 소비 활동도 지원해 숙박 외식 관광 전반의 소비 확대를 유도한다.

아울러 숙박업소와 음식점 위생과 서비스 점검을 실시해 체류 환경을 개선하고 재방문 수요를 끌어올릴 계획이다. 군은 이번 교류를 계기로 중국과의 스포츠 협력 체계를 강화하고 청소년 중심의 문화·체육 교류를 지속 확대한다. 내년 겨울에는 강진청자FC와 강진스완스 여자축구단의 중국 방문 전지훈련과 친선경기도 추진한다.

강진원 군수는 "해외 전지훈련 유치는 중국과의 스포츠 교류를 본격화하는 계기"라며 "체류형 스포츠관광을 확대해 생활인구를 늘리고 지역경제에 활력을 불어넣겠다"고 말했다.

이어 "국제 교류를 넓혀 강진을 세계와 소통하는 스포츠 중심도시로 키우겠다"고 밝혔다.

ej7648@newspim.com