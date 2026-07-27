단양 만종리대학로극장, 산골서 펼치는 악극 '살구꽃 어머니' 공연

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31일부터 8월 3일까지 자연 속 야외무대…폐우체국이 별빛 극장으로 변신

낭독극·예술포차 운영…지역 이야기 담은 공연으로 한여름 밤 낭만 선사

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =도심 공연장을 벗어나 산골마을에서 자연과 함께 즐기는 특별한 여름 연극이 관객들을 찾는다.

충북 단양군 만종리대학로극장은 오는 31일부터 8월 3일까지 만종리극장 마당에서 악극 '살구꽃 어머니'를 공연한다.

단종리대학로극장 연극 장면.[사진=만종리대학로극장] 2026.07.27 choys2299@newspim.com

27일 단양군에 따르면 만종리대학로극장은 서울 대학로에서 활동하던 허성수 감독이 고향인 단양으로 귀촌해 단원들과 함께 연극과 농사를 병행하며 운영하는 예술공간이다.

지난 10여 년간 자연을 무대로 30여 편의 작품, 800여 회 공연을 이어오며 산골 문화예술의 명소로 자리매김하고 있다.

이번 작품 '살구꽃 어머니'는 허 감독이 귀촌 후 마을 어르신들의 삶을 채록해 직접 대본을 쓰고 연출한 창작 악극이다.

6·25전쟁 직후 태어나 가수를 꿈꾸며 서울로 떠난 주인공이 수많은 시련 끝에 결국 고향 단양으로 돌아와 어머니와 삶의 의미를 되새기는 이야기를 담았다.

지난해 지역 순회공연에서 호응을 얻은 작품을 한층 보완해 선보인다.

공연은 40여 년 전 폐관한 우체국을 새롭게 단장한 '예술을 배달하는 우체국' 마당에서 열린다.

자연이 무대가 되고 밤하늘의 별빛과 풀벌레 소리가 공연의 일부가 되는 이색적인 야외극장으로 관객들에게 색다른 감동을 선사할 예정이다.

공연 기간에는 낭독극과 함께 '예술 포차'도 운영된다.

극단이 직접 재배한 감자와 옥수수, 허성수 감독이 준비하는 치킨과 맥주 등을 즐기며 배우와 관객이 함께하는 여름밤 문화공간도 마련된다.

허성수 감독은 "고향에 누구나 편하게 찾아와 문화를 즐길 수 있는 문턱 낮은 극장을 만들고 싶다는 꿈을 이어오고 있다"며 "올여름 만종리에서 자연과 예술이 어우러진 특별한 시간을 함께하길 바란다"고 말했다.

choys2299@newspim.com