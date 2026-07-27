[MLB] 고우석, 마이너리그 이물질 의혹 항소…"야구 가치 훼손 선택하지 않아"

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미국 마이너리그에서 글러브 이물질 사용 의혹으로 퇴장을 당한 고우석이 10경기 출전 정지 징계를 받았다. 고우석은 이에 대해 선수 노조를 통해 항소할 것이라 밝혔다.

고우석은 27일(한국시간) SNS에 "저는 살아오면서 단 한 번도 부정한 방법으로 경쟁해야겠다는 생각을 해본 적이 없다"고 긴 글을 시작했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미네소타의 불펜투수호 활약하던 고우석. [사진 = 로이터 뉴스핌] 2026.07.25 psoq1337@newspim.com

이어 "야구를 하면서 스포츠의 가장 중요한 가치가 공정함이라고 믿어왔고, 그 신념은 지금도 변함이 없다"며 "지난 시간 동안 마이너리그에서 기대만큼의 성적을 내지 못해 힘든 시간을 보내고 바닥에서 다시 야구를 시작해야 했을 때도 저는 그 신념을 지키며 야구를 해왔다. 더 좋은 성적을 위해 야구의 가치를 훼손하는 선택은 하지 않았다"고 밝혔다.

글러브 '이물질'에 대해서도 설명했다. 그는 "문제로 제기된 글러브의 물질은 올해 초부터 사용하며 땀과 로진이 반복적으로 엉키고 가죽에 굳어 형성된 것이다. WBC부터 지금까지 매 경기마다 사용했던 글러브이고 경기를 진행하며 단 한 번도 문제 제기를 받은 적도 없다. 또한 그것이 제 투구에 영향을 미쳤을 가능성도 없다고 자신한다. 이물질이라 주장되었던 부분은 손톱으로 가죽을 아주 강하게 긁어내야 겨우 떨어질 정도로 굳어 있어서 제거할 수도, 제거할 이유도 없는 부분"이라고 전했다.

고우석은 지난 25일 미국 미네소타주 세인트폴 CHS 필드에서 열린 클리블랜드 산하 마이너리그 팀과 2026 마이너리그 경기에 구원 등판했다. 하지만 공 하나도 던지지 못하고 내려갔다.

미네소타 고우석이 12일 열린 2026 MLB 정규시즌 LA 에인절스와의 홈경기에서 공을 던지고 있다. [사진=로이터] 2026.07.12 football1229@newspim.com

경기 전 글러브에서 이물질이 발견된 탓이다. 심판은 고우석이 마운드에 오르기 전 손과 글러브에 이물질이 있는지 확인했다. 손을 넣는 부분에 이물질이 있다고 확인한 심판진은 고우석에게 퇴장을 지시했다.

당시 고우석은 심판진에게 억울한 듯 항변했지만, 심판진은 고우석의 글러브 회수와 동시에 퇴장을 명령했다.

미국 프로야구리그(MLB)는 2021시즌 중반부터 투수들의 이물질 사용을 강력히 단속 중이다. 심판진은 매 이닝 종료 후와 투수 교체 때마다 투수의 손, 글러브, 모자 등 이물질이 있을 수 있는 곳을 검사하는 중이다.

고우석은 선수노조를 통해 항소 절차를 진행한다. 그는 "저는 투구에 영향을 줄 수 있는 어떠한 불법 물질도 사용한 적이 단 한 번도 없다. 이 점은 분명하게, 그리고 자신 있게 말씀드릴 수 있다. 결백을 밝히기 위해 선수 노조를 통해 항소 절차를 진행할 예정"이라고 전했다.

willowdy@newspim.com