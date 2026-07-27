강진군 간부회의 전면 개편…자율토론으로 정책 해법 찾는다

AI 핵심 요약beta
- 강진군은 27일 간부회의에 브레인스토밍 데이를 도입해 자율토론 중심으로 전환했다
- 첫 토론에서 농림축수산물 소비 촉진 방안을 논의하며 쌀·한우 소비 확대와 온라인 마케팅, 임산물 브랜드 육성 등을 과제로 제시했다
- 군은 부서 간 칸막이를 낮추고 매월 둘째·넷째 월요일 정례 운영해 협업을 강화하고 체감도 높은 정책을 마련할 계획이다
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[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 강진군이 간부회의 방식을 바꿔 주요 현안 해법 찾기에 나섰다.
강진군은 27일 군수 주재 간부회의에서 '브레인스토밍 데이'를 처음 운영하고 기존 보고 중심 회의에서 벗어나 자율토론 중심 체계로 전환했다고 밝혔다.
주요 현안을 놓고 부서 간 의견을 자유롭게 공유해 실행 가능한 정책 대안을 도출하기 위해 마련됐다.
첫 토론 주제는 '농림축수산물 소비 촉진 방안'이다. 회의에서는 쌀 소비 감소와 한우 수요 위축, 농축수산물 가격 변동, 지역 내 소비 한계, 임산물 유통·브랜드화 문제 등이 집중 논의됐다.
참석자들은 쌀·한우 소비 확대 방안과 함께 강진형 10차 산업 기반 온라인 마케팅, 반값여행·푸소·축제 연계 소비 유도, 임산물 공동 유통 브랜드 육성, 강진-광주 고속도로 개통에 따른 신규 수요처 발굴, 지역 업체의 관내 농축수산물 구매율 제고 등을 과제로 제시했다.
군은 이번 제도를 통해 부서 간 칸막이를 낮추고 현장 의견을 정책으로 연결하는 데 주력할 방침이다. 간부회의를 단순 보고가 아닌 아이디어 생산과 정책 연계 기능으로 확대한다는 구상이다.
브레인스토밍 데이는 매월 둘째·넷째 주 월요일 정례 운영된다. 군은 핵심 현안을 중심으로 토론 주제를 지속 발굴해 협업을 강화하고 체감도 높은 정책 대안을 마련할 계획이다.
강진원 군수는 "자유로운 논의를 통해 현장의 고민과 아이디어를 폭넓게 듣고 군정 현안을 함께 풀어가는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
ej7648@newspim.com