경기도, 신도시·택지지구 입주불편 148건 발굴...수변공원·버스 증차 개선

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 27일 입주지원협의회를 운영해 불편 148건을 발굴했다.
- 수원당수 등 도내 6개 입주지구에서 조치에 나섰다.
- 21건 완료, 87건 검토 중이고 40건은 수용 불가다.
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21건 조치 완료·87건 후속 절차 진행...교통·안전·편의시설 집중 개선
도·시군·LH·경찰서 등 관계기관 협력...입주 초기 주거 만족도 향상 추진
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 올해 상반기 '입주지원협의회'를 운영한 결과 수원당수·이천중리 등 도내 6개 신규 입주 지구에서 총 148건의 주민 불편사항을 발굴해 조치 중이라고 27일 밝혔다.
도에 따르면 '입주지원협의회'는 경기도를 비롯해 입주민 대표, 관할 시·군, 한국토지주택공사(LH) 등 사업시행자, 교육청, 경찰서 등이 참여하는 실무협의체다. 최초 입주 시점부터 3년간 반기별로 가동되며 입주 초기 주민 불편을 최소화하는 소통 창구 역할을 맡고 있다.
경기도는 올해 3월부터 6월까지 이천중리 택지개발지구 1곳과 수원당수, 고양장항, 부천괴안, 부천원종, 성남복정1 등 공공주택지구 5곳을 대상으로 협의회를 운영했다.
지구별 접수 건수는 ▲성남복정1 51건▲고양장항 33건▲수원당수 27건▲이천중리 20건▲부천원종 10건▲부천괴안 7건 등 총 148건이다. 이 가운데 21건은 조치가 완료됐으며 87건은 검토 및 후속 절차가 진행 중이다. 나머지 40건은 현장 여건이나 제도적 한계로 수용 불가 판단을 내렸다.
주요 조치 사례를 보면 수원당수지구는 수변공원 내 휴게공간 부족 문제를 해소하기 위해 파고라와 벤치 등 편의시설을 확충하기로 했다. 고양장항지구는 입주 추이를 고려해 마을버스 증차를 검토하고 배차간격을 단축할 예정이다.
또한 성남복정1지구는 헌릉로 교차로의 좌회전 신호 시간을 연장해 교통 흐름과 보행 안전을 동시에 확보했으며 이천중리지구는 등하교 시간대 공사 차량 통행 관리와 교통안전 인력 배치를 통해 어린이 통학로 안전을 강화하기로 했다.
김수정 경기도 신도시기획과장은 "입주 초기 주민들이 겪는 생활 불편을 조기에 해소하는 것은 주거 만족도를 높이기 위한 가장 기본적이고 핵심적인 과제"라며 "앞으로도 현장의 목소리를 적극 수렴해 입주민들의 불편을 차근차근 해결해 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com