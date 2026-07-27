고창군, 인구 5만명 유지 '총력'…유관기관 협력 강화·전입 분위기 확산

AI 핵심 요약beta
- 고창군 고창읍은 27일 인구 5만 명 유지를 위해 유관기관 대상 전입 홍보활동을 했다
- 고창읍은 초등학교 등 주요 기관을 방문해 전입 축하금·결혼장려금 등 지원 혜택을 안내하고 인구 증가 참여를 요청했다
- 박병섭 읍장은 인구 문제 해결을 위해 지역사회와 협력해 인구 5만 명 지키기 운동을 지속 추진하겠다고 말했다
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[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군 고창읍은 고창군민 5만 명 유지를 위한 지역사회 협력 기반을 강화하고 전입 활성화 분위기 조성을 위해 유관기관 대상 홍보활동을 진행했다고 27일 밝혔다.
고창읍은 지속되는 인구 감소에 대응하고 실효성 있는 인구정책 추진을 위해 관내 주요 기관을 방문해 인구 5만 명 유지의 필요성을 알리고 협력체계 구축에 나섰다.
고창읍은 고창초등학교와 고창남초등학교 등 유관기관을 찾아 전입 축하금, 결혼장려금 등 다양한 전입 지원 혜택을 안내하고 지역 인구 증가를 위한 관심과 참여를 요청했다.
특히 고창에 실제 거주하고 있지만 주소를 이전하지 않은 기관 직원들이 전입에 동참할 수 있도록 적극적인 홍보와 협조를 당부했다.
박병섭 고창읍장은 "인구 문제는 행정의 노력만으로 해결하기 어려운 만큼 지역사회 구성원 모두의 관심과 참여가 중요하다"며 "학교 등 유관기관과 협력해 인구 5만 명 지키기 운동을 지속 추진하고 살기 좋은 고창읍을 만들어가겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com