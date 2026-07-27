경기도 '공공시설물 우수디자인' 42개 제품 추가 선정

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 27일 공공시설물 우수디자인 인증제에서 42개 우수제품을 추가 선정했다고 밝혔다
- 도는 148개 공모작을 심사해 17종 42개를 최종 낙점했고 레젠의 공원등이 대상에 올랐다
- 인증 제품은 3년간 GGGD 마크 사용과 우선 사용 혜택을 받고 탈락 업체는 디자인 클리닉 지원이 가능하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
3년간 인증마크 'GGGD' 사용 및 공공사업 우선 사용 권장 혜택 부여
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 '2026년 공공시설물 우수디자인 인증제' 심사 결과 기존 인증 제품 167개 외에 42개 우수 제품을 추가로 선정했다고 27일 밝혔다.
도에 따르면 공공시설물 우수디자인 인증제는 공공디자인의 품격을 높이고 도내 공공장소와 조화를 이루는 시설물 보급을 위해 지난 2009년부터 경기도가 매년 시행 중인 공인 제도다.
올해 공모에는 가로등, 벤치 등 총 148개 제품이 접수됐다. 도는 공공디자인 가이드라인 적합성, 실용성, 심미성 등을 기준으로 1차 온라인 서류 심사와 2차 현물 심사를 진행해 총 17종 42개 제품을 최종 낙점했다.
올해 신설된 '올해의 우수디자인 대상' 부문에서는 ㈜레젠의 공원등 'LGSM-ID50'이 대상의 영예를 안았으며 최우수상에는 ㈜파이프앤파입스의 '리니어벤치'가 선정됐다.
우수디자인 인증을 받은 제품은 인증패 및 인증서가 수여되며 향후 3년간 경기도 우수디자인 인증마크인 'GGGD'(Gyeong-Gi Good Design)를 부착해 사용할 수 있다.
아울러 '디자인경기' 누리집에 제품이 등록되고 경기도 및 도내 시·군의 공공디자인 심의나 공공사업 추진 시 우선 사용이 권장되는 혜택을 받는다.
이번 인증제에서 탈락한 업체는 올 하반기 추진되는 '경기디자인클리닉' 사업에 신청할 수 있다. 지원 대상으로 선정되면 전문가(디자인닥터)로부터 1대 1 맞춤형 디자인 개발 및 프로세스 개선 컨설팅을 지원받게 된다. 실제로 지난해 클리닉을 이수한 4개 제품이 올해 인증 제품에 이름을 올렸다.
1141world@newspim.com