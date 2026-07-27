'2026 경기인디뮤직페스티벌' 1차 라인업 공개...YB·넬·크라잉넛 출격

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 27일 2026 경기인디뮤직페스티벌 1차 라인업을 공개했다
- 얼리버드 양일권은 29일 오후 2시부터 3만2000원에 판매했다
- YB·넬·크라잉넛 등 국내외 1차 출연진이 공개됐다
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일본·싱가포르·대만 해외 아티스트 및 '인디스땅스' 신예 뮤지션 무대 합류
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 오는 10월 17일부터 18일까지 수원시 서호잔디광장에서 개최되는 '2026 경기인디뮤직페스티벌'의 1차 출연진을 공개하고 29일 오후 2시부터 'NOL 티켓'을 통해 얼리버드 티켓 판매를 시작한다고 27일 밝혔다.
경기인디뮤직페스티벌은 다채로운 장르의 음악을 즐기고 신진 음악인을 발굴하기 위해 경기도가 매년 개최하는 대표 인디음악 축제다.
이번 얼리버드 양일권 가격은 정상가 대비 60% 할인된 3만 2000원으로 책정됐다. 경기도는 관람객들의 티켓 가격 부담을 완화하기 위해 지난해보다 할인율을 대폭 확대했다.
이날 공개된 1차 출연진에는 국민 밴드 윤도현밴드(YB)를 비롯해 감성 사운드의 대표주자 넬, 에너제틱한 무대의 크라잉넛, 강렬한 사운드의 체리필터 등 대표 록 밴드들이 대거 이름을 올렸다.
이와 함께 김민규(델리스파이스·스위트피), 내귀에도청장치, 더픽스, 윈디시티, 중식이, 캐치더영, 키라라, 3호선 버터플라이, 캔트비블루, 매미 등 국내 다양한 스펙트럼의 인디 뮤지션들이 무대에 오른다.
해외 뮤지션의 참가도 눈길을 끈다. 일본의 애쉬다히어로(ASH DA HERO), 싱가포르의 헤븐브로트미헬(Heaven Brought Me Hell), 대만의 주이하츠(十一月初)가 합류해 록, 펑크, 전자음악을 아우르는 글로벌 무대를 선보인다.
아울러 경기콘텐츠진흥원의 인디 뮤지션 발굴 사업인 '2025 인디스땅스' 상위 3개 팀(다다다, 루아멜, 테종)이 라인업에 포함됐으며, 올해 진행되는 '2026 인디스땅스'의 최종 결선 무대도 페스티벌 현장에서 펼쳐져 차세대 인디 스타 탄생을 함께한다.
경기도는 오는 8월 중순 '2026 인디스땅스' 상위 5개 팀을 포함한 최종 라인업을 공개하고 아티스트별 출연 일자 및 타임테이블을 공식 누리집과 SNS에 안내할 예정이다. 자세한 내용은 공식 누리집에서 확인할 수 있다.
강지숙 경기도 콘텐츠산업과장은 "올해는 신예 인디 뮤지션과 실력파 국내외 아티스트가 조화를 이루도록 라인업을 다채롭게 구성했다"며 "음악 팬 누구나 부담 없이 다채로운 공연을 즐길 수 있는 축제가 되도록 준비하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com