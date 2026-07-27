김해시, '모다드림 청년통장' 하반기 모집…65명 선발

AI 핵심 요약beta
- 김해시가 27일부터 모다드림 청년통장 하반기 참여자 65명을 모집했다
- 청년이 매달 20만원 저축하면 도·시가 20만원을 추가 적립해 2년 뒤 960만원과 이자를 수령한다
- 김해 거주 18~39세 근로 청년 중 중위소득 130% 이하 대상자를 누리집 신청 후 고득점순으로 선발한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 청년 자산 형성과 지역 정착 지원에 나선다.
시는 27일부터 8월 19일까지 '2026년 하반기 모다드림 청년통장 지원사업' 참여자를 모집한다고 27일 밝혔다.
이번 하반기 모집 인원은 65명이다. 앞서 진행한 상반기 모집을 포함하면 올해 전체 선발 인원은 130명이다.
모다드림 청년통장은 청년이 매월 20만원을 저축하면 경남도와 김해시가 각각 10만원씩, 총 20만원을 추가 적립하는 방식이다. 2년 만기 시 청년은 본인 저축액의 2배인 960만원과 이자를 받을 수 있다.
지원 대상은 김해시에 거주하는 18~39세 청년 가운데 도내 사업장에서 근로 중인 청년이다. 가구 기준중위소득 130% 이하를 충족해야 하며, 심사기준표에 따라 고득점순으로 대상자를 선정한다.
신청은 '모다드림 청년통장 지원사업' 누리집에서 하면 된다. 정부와 타 지자체의 유사 자산형성사업과는 중복 참여할 수 없지만 청년희망적금과 청년도약계좌, 청년미래적금과의 중복 가입은 가능하다.
news2349@newspim.com