[핌in광주] 김도영, KIA 새 역사 썼다...구단 최초 두 시즌 30홈런 달성

AI 핵심 요약beta
- 김도영이 26일 키움전에서 시즌 30호를 쳐냈다
- KBO 최다 먼저 30홈런 달성하며 단독 1위가 됐다
- 타이거즈 최초 두 차례 30홈런·홈구장 신기록 눈앞이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광주=뉴스핌] 남정훈 기자 = KIA의 간판타자 김도영이 KBO리그에서 가장 먼저 시즌 30홈런 고지를 밟았다. 동시에 타이거즈 구단 역사상 최초로 두 차례 30홈런을 기록한 타자가 됐다.
김도영은 26일 광주-기아챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 키움과 주말 3연전 마지막 경기에서 3번 타자 3루수로 선발 출전해 두 번째 타석에서 시즌 30호 홈런을 터뜨렸다.
KIA가 0-7로 뒤진 4회말 선두타자로 나선 김도영은 키움 선발 김윤하와 풀카운트 승부를 벌였다. 이어 7구째 시속 147㎞ 직구가 한복판으로 몰리자 그대로 받아쳐 가운데 담장을 넘기는 비거리 125m의 솔로 홈런으로 연결했다.
김도영의 타구는 큰 포물선을 그리며 끝까지 뻗어 담장을 넘어갔다. 지난 24일 광주 키움전부터 3경기 연속 홈런을 기록한 김도영은 단숨에 30홈런 고지에 올라섰다.
전날(25일)까지 오스틴 딘(LG)과 29홈런으로 공동 선두였던 김도영은 이번 홈런으로 리그 홈런 단독 1위가 됐다. 2024년 개인 한 시즌 최다인 38홈런을 기록한 이후 2년 만에 다시 30홈런을 달성했다.
무엇보다 타이거즈 역사에 새로운 이정표를 세웠다. 김도영은 구단 역사상 처음으로 두 시즌 이상 30홈런을 기록한 타자가 됐다. 김성한과 이종범, 트레이시 샌더스, 홍현우, 양준혁, 김상현, 최희섭, 이범호, 프레스턴 터커, 패트릭 위즈덤 등 KIA와 해태 시절 수많은 강타자가 30홈런을 달성했지만 모두 한 차례에 그쳤다.
홈구장 기록도 눈앞에 뒀다. 김도영은 이번 홈런으로 올 시즌 광주-기아챔피언스필드에서만 18개의 홈런을 기록하며 구장 한 시즌 최다 기록과 타이를 이뤘다. 홈에서 한 개만 더 추가하면 단독 신기록을 작성하게 된다.
wcn05002@newspim.com