[핌in광주] '어깨 부상' 키움 히우라, 장기 이탈 가능성..."엔트리 제외도 검토"

[광주=뉴스핌] 남정훈 기자 = 후반기 반등을 노리는 키움에 또 하나의 악재가 찾아왔다. 외국인 타자 케스턴 히우라의 어깨 부상이 예상보다 길어질 가능성이 생기면서다. 에이스 라울 알칸타라와 마무리 유토가 부상으로 이탈한 상황에서 중심타선의 핵심인 히우라마저 전력에서 빠질 경우 타격이 불가피하다.

키움 설종진 감독은 26일 광주-KIA챔피언스필드에서 열리는 KIA와의 주말 3연전 마지막 경기를 앞두고 "히우라는 오늘도 출전이 어렵다는 보고를 받았다"라며 "내일(27일) 다시 부상 부위를 체크할 예정이다. 상태가 좋지 않다면 엔트리 제외도 생각하고 있다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 키움의 외국인 타자 히우라가 어깨 부상을 당했다. [사진 = 키움 히어로즈] 2026.07.26 wcn05002@newspim.com

히우라는 지난 23일 삼성과 홈경기에서 부상을 당했다. 연장 10회초 2사 2루, 삼성 구자욱의 장타성 타구를 끝까지 따라간 히우라는 담장 앞에서 몸을 던져 결정적인 호수비를 펼쳤다. 자칫 끝내기 안타가 될 수도 있었던 타구를 잡아냈지만, 포구 과정에서 오른쪽 어깨를 펜스에 강하게 부딪혔다.

극심한 통증을 호소한 히우라는 공수 교대 후 결국 교체됐다. 다음 이닝 선두타자 순서였지만 트레이너가 곧바로 교체 신호를 보내면서 더 이상 경기를 소화하지 못했다.

검진 결과는 오른쪽 어깨 견쇄인대 미세 손상이었다. 다행히 수술이나 장기 결장이 필요한 큰 부상은 아니었지만, 통증이 남아 있어 24일과 25일 경기에 이어 26일 경기까지 선발 라인업에서 제외됐다.

키움은 당초 상태를 지켜보며 복귀 시점을 결정하려 했지만, 회복 속도가 기대보다 더디면서 결국 엔트리 말소 가능성까지 검토하는 상황에 이르렀다.

[서울=뉴스핌] 키움의 외국인 타자 히우라가 어깨 부상을 당했다. [사진 = 키움 히어로즈] 2026.07.26 wcn05002@newspim.com

히우라의 이탈이 더욱 뼈아픈 이유는 현재 키움 타선에서 차지하는 비중 때문이다. 올 시즌 히우라는 부상 당하기 전까지 타율 0.263, 7홈런, 27타점, OPS(출루율+장타율) 0.773으로 중심타선을 책임지는 해결사 역할을 맡아 장타력과 출루 능력을 동시에 보여줬다. 특히 7월 들어 맷 데이비슨과 함께 외국인 타자 2명 체제를 구축한 뒤에는 상대 배터리의 부담을 크게 키우며 키움 타선의 공격력을 한 단계 끌어올렸다.

데이비슨이 장타 생산에 집중한다면, 히우라는 장타는 물론 정확성과 출루 능력까지 갖춘 타자로 두 선수의 시너지 효과는 키움 공격의 가장 큰 무기였다. 실제로 후반기 키움이 이전보다 득점 생산력이 살아난 배경에도 두 외국인 타자의 활약이 있었다.

그러나 히우라가 빠질 경우 타선의 무게감은 크게 떨어질 수밖에 없다. 상대 투수들은 데이비슨과의 승부를 피하거나 집중 견제할 여유가 생기고, 중심타선 연결고리도 약해질 가능성이 크다.

[서울=뉴스핌] 키움의 외국인 타자 히우라가 어깨 부상을 당했다. [사진 = 키움 히어로즈] 2026.07.26 wcn05002@newspim.com

문제는 부상 악재가 한 명으로 끝나지 않는다는 점이다. 키움은 최근 알칸타라가 팔꿈치 통증으로 전력에서 이탈했고, 필승조 유토 역시 어깨 부상으로 재활 중이다. 여기에 히우라마저 엔트리에서 빠질 경우 공수 핵심 외국인 선수 세 명이 동시에 빠지는 최악의 상황을 맞게 된다.

최하위 탈출을 위해 후반기 반등을 노리는 키움으로서는 또 한 번의 큰 시험대다. 설종진 감독은 우선 하루 더 히우라의 회복 상태를 지켜본 뒤 엔트리 말소 여부를 최종 결정할 예정이다.

wcn05002@newspim.com