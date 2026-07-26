[MLS] 메시 올스타전 불참 확정…손흥민과 동반 출전 무산

AI 핵심 요약beta
- 리오넬 메시가 26일 월드컵 결승 후 MLS 올스타전에 불참하게 됐다.
- MLS 사무국은 월드컵 출전 선수와 논의해 메시·데파울의 올스타 의무를 면제했다.
- 손흥민은 30일 MLS 올스타전과 전날 스킬 챌린지에 출전한다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 결승전을 치른 리오넬 메시(아르헨티나)의 미국 메이저리그사커(MLS) 올스타전 불참이 확정됐다.
MLS 사무국은 26일(한국시간) 성명을 통해 "올 시즌 개막에 앞서 MLS와 MLS 선수협회는 월드컵에 출전하는 선수들이 소속팀과의 개별 면담을 통해 적절한 휴식과 훈련, 경기 복귀 일정을 결정하도록 합의했다"고 밝혔다.
이어 "해당 합의에 따라 리오넬 메시와 로드리고 데 파울(이상 인터 마이애미)은 MLS 올스타전 참가 의무가 면제된다"고 발표했다.
메시와 데 파울은 아르헨티나 대표팀 소속으로 지난 20일 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 스페인과 2026 FIFA 북중미 월드컵 결승전에 출전했다.
아르헨티나는 스페인과 연장 접전 끝에 0-1로 패했다. 2022 카타르 월드컵에 이어 대회 2연패를 노렸지만 준우승에 머물렀다.
결승전 이후 두 선수의 올스타전 출전 여부는 관심사였다. ESPN은 앞서 인터 마이애미가 MLS 사무국에 메시와 데 파울의 올스타전 불참을 통보했다고 보도했다.
그리고 이날 MLS 사무국은 이날 두 선수의 불참을 공식화했다. 이에 손흥민(LAFC)과 메시가 MLS 올스타전에서 함께 뛰는 장면은 볼 수 없게 됐다.
2026 MLS 올스타전은 한국시간 30일 오전 9시 미국 노스캐롤라이나주 샬럿의 뱅크 오브 아메리카 스타디움에서 열린다. MLS 올스타팀은 멕시코 리가MX 올스타팀과 맞붙는다.
손흥민은 올스타전 전날 열리는 'MLS 올스타 스킬 챌린지' 명단에도 포함됐다. 스킬 챌린지는 슈팅, 패스, 골키퍼 맞대결, 크로스바 맞히기, 릴레이 등 5개 종목으로 진행된다.
football1229@newspim.com