경기도북부소방재난본부, 2분기 최우수 사례 4건 선정

AI 핵심 요약beta
- 경기북부소방재난본부는 2분기 119신고 최우수·우수사례를 선정했다고 26일 밝혔다
- 의사소통 불가능 신고를 끝까지 추적해 뇌졸중 노인을 9분 만에 구조한 사례를 최우수사례로 뽑았다
- 취객 이상징후 포착·GPS 추적·스마트워치 낙상감지로 인명피해를 막은 3건을 우수사례로 선정했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기북부소방재난본부는 2026년 2분기 동안 접수된 119 신고 총 14만6057건으로 이 가운데 상황 대응 과정과 인명피해 예방 성과 등을 종합적으로 심의해 최우수사례 1건과 우수사례 3건을 뽑았다고 26일 밝혔다.
본부에 따르면 지난 7월 초 경기도북부119종합상황실에 걸려온 한 통의 신고 전화에서는 '아~' 하는 소리만 반복돼 들렸다. 말로는 의사를 전하지 못하는 이 신고를 단순 오접수로 보지 않은 상황실 근무자는 즉각 소방대 출동을 지시하고 경찰에 공동 대응을 요청했다.
경찰과의 공조로 신고자의 주소를 특정한 북부119종합상황실은 해당 아파트 관리사무소와 협조를 진행하는 과정에서 현관에 부착된 성당 표식을 단서로 지인을 찾아 신고자의 신원을 확인했다. 고령의 신고자로 파악된 이후 소방대는 출동 9분 만에 사다리차를 이용해 창문으로 진입했으며 뇌졸중 후유증으로 말을 하지 못한 채 쓰러져 있던 노인을 발견해 무사히 구조했다.
경기도북부소방재난본부는 이처럼 음성으로 명확한 의사소통이 불가능한 신고자의 위치를 관계 기관과 함께 추적해 인명을 구조한 이번 사례를 '2026년 2분기 119상황관리 최우수사례'로 선정했다고 26일 밝혔다.
우수사례에는 술에 취한 신고자와 통화하던 중 평소와 다른 이상 징후를 포착해 인명피해를 예방한 사례 적극적인 문답과 위성위치확인시스템(GPS) 추적을 통해 난간에 고립된 사람을 구조한 사례가 포함됐다. 스마트워치의 자동 낙상감지 기능으로 전송된 신고를 확인해 구급대를 신속히 출동시키고 응급처치를 지원한 사례도 우수사례로 선정됐다.
김문용 경기도북부소방재난본부장은 "전화기 너머의 작고 불분명한 신호 하나까지도 적극적으로 추적하고 유관기관과 공조한 상황근무자의 집념이 인명피해를 막았다"며 "앞으로도 도민이 언제 어디서나 안심하고 119를 찾을 수 있도록 신속하고 정확한 상황관리에 만전을 기하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com