서울시 '서울밤단팥빵' 27일 출시...당도 줄이고 밤 더했다

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 26일 고려당과 서울밤단팥빵 출시를 알렸다.
- 서울밤단팥빵은 서울단팥빵에 밤을 더한 후속 제품이다.
- 27일부터 서울 소재 고려당 2곳에서 판매한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
롯데百(본점)·신세계百(강남점) 고려당 매장서 구매 가능
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 서울의 전통 제빵기업 고려당과 함께 '서울밤단팥빵'을 오는 27일 출시한다고 26일 밝혔다.
서울밤단팥빵은 지난 4월 출시한 '서울단팥빵'과 '서울통밀브레드'의 후속 제품이다. 당도를 약 36% 낮춘 서울단팥빵의 단팥소에 밤을 추가했다. 고소한 풍미와 식감을 살렸다.
이번 신제품은 서울단팥빵과 서울통밀브레드가 출시 약 100일 만에 누적 판매량 8만 개를 돌파하는 등 시민들의 호응을 얻은 데 힘입어 기획됐다. 서울시는 저당 기조를 유지하면서도 맛과 식감을 강화해 소비자 만족도를 높였다고 설명했다.
서울밤단팥빵은 27일부터 롯데백화점 본점과 신세계백화점 강남점 등 서울 소재 고려당 2개 매장에서 판매된다. 매장 내 '서울 코너'에서는 서울밤단팥빵과 함께 서울단팥빵, 서울통밀브레드 등 제품을 함께 만나볼 수 있다.
서울시는 민간기업과 협업한 건강 먹거리 브랜드도 확대하고 있다. 지난 21일에는 CU와 협업한 저당·고단백 콘셉트의 '서울마이소울 건강 간편식' 5종을 출시했다.
김형래 서울시 홍보기획관은 "민간기업과 협업해 시민들이 일상에서 쉽게 즐길 수 있는 다양한 먹거리 상품을 지속적으로 선보이겠다"며 "건강 서울의 브랜드 가치를 시민들의 일상 속으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com