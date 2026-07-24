KBO, 가족과 함께 하는 가을 티볼캠프 모집

AI 핵심 요약beta
- KBO가 24일부터 7일간 가을 티볼캠프 참가 가족을 모집했다
- 9월 19일∼20일 횡성 야구센터에서 초등생과 보호자 100가족이 다양한 티볼 프로그램을 체험한다
- 참가비는 무료이며 참가 가족에게 티셔츠·모자·글러브·티볼공을 제공한다
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=올 가을 가족들과 함께 티볼로 야구를 체험할 수 있는 기회가 열린다.
KBO는 "24일부터 다음달 7일까지 '2026 야구로 통하는 가을 티볼캠프'에 참여할 가족을 모집한다"고 이날 밝혔다.
'야구로 통하는 티볼캠프'는 초등학생 아이들이 실제 야구장에서 부모와 함께 캐치볼하고 티볼을 체험하며 소중한 추억을 만들 수 있도록 기획된 KBO의 대표적인 가족 참여 프로그램이다. 지난 5월 충북 보은 KBO 야구센터에서 봄 캠프가 성황리에 개최되었다.
이번 가을 캠프는 9월 19일부터 20일까지 횡성 KBO 야구센터에서 1박 2일로 진행된다. 지난 5월 진행된 봄 캠프와 마찬가지로 초등학생 1명과 보호자 1명으로 이뤄진 100가족이 참여한다. 또한, 가을 캠프에서도 KBO 레전드와 함께하는 티볼교실, 패밀리 홈런 레이스, 패밀리 티볼 릴레이 및 티볼대회 등 다양한 프로그램이 진행된다.
캠프 참가비는 전액 무료이며, 참가자들에게는 티셔츠와 모자, 티볼용 글러브와 티볼 공이 제공된다.
자녀와 함께 야구를 직접 체험하고 특별한 추억을 만들고 싶은 가족이면 누구나 지원 가능하다. 구단 당 10가족 씩 총 100가족을 선정한다. 자세한 사항은 KBO 소셜 네트워크 서비스 및 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
willowdy@newspim.com