최휘영 장관, 이란 문화유산·관광·수공예부 장관 면담…교류 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 최휘영 문체부 장관이 24일 이란 장관과 만났다.
- 양국은 서울관에서 문화협력 방안을 논의했다.
- 이란 측은 문화유산·관광·공예 협력 확대를 원했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부 최휘영 장관은 24일, 국립현대미술관 서울관에서 '제48차 유네스코 세계유산위원회'를 계기로 한국을 찾은 이란 문화유산·관광·수공예부 세예드 레자 살레히 아미리(Seyed Reza Salehi Amiri) 장관을 만나 한-이란 간 문화협력 방안을 논의했다.
최 장관은 먼저, 살레히 아미리 장관의 한국 방문을 환영하며, 향후 역내 평화와 안정이 회복되면 문화·관광 등 다양한 분야에서 양국 간 교류·협력이 활발해지기를 바란다고 말했다.
살레히 아미리 장관은 문화·관광 분야 발전의 성공 사례로서 대한민국의 노하우를 배우고 싶다고 전하며, 추후 문화유산, 전통공예, 콘텐츠, 관광 분야 협력을 확대하기를 바란다고 설명했다.
jyyang@newspim.com