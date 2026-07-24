서편제 본향 보성서 '제47회 남도국악제' 25일 개막

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- 보성군이 25일부터 이틀간 벌교스포츠센터에서 제47회 남도국악제를 개최했다고 24일 밝혔다.
- 행사는 농악·남도민요·무용·판소리·고수 등 5개 부문 경연으로 진행돼 전남 17개 시군 국악인이 참여한다.
- 서편제 본향 보성에서 열리는 이번 국악제는 국악인의 화합과 남도 국악의 전통·상징성을 부각하는 문화 축제가 됐다.
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[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 보성군은 전남 17개 시·군 국악인과 관계자 등 1200여 명이 참여하는 제47회 남도국악제가 오는 25일부터 이틀간 벌교스포츠센터에서 열린다고 24일 밝혔다.
한국국악협회 전남지회가 주관하는 이번 행사는 전통 국악을 계승하고 지역 국악인의 교류를 확대하기 위해 마련된 것으로, 1979년 시작돼 매년 전남 시·군을 순회하며 열리는 전남 대표 국악 경연의 장인 남도국악제의 위상을 이어가고 있다.
대회는 농악, 남도민요, 무용, 판소리, 고수 등 5개 부문으로 진행된다. 참가자들은 각 지역 고유의 소리와 가락, 춤사위를 선보이며 갈고닦은 기량을 겨룰 예정이다.
행사 둘째 날인 26일 오전 10시에는 기념식이 열려 국악인과 관람객이 함께하는 화합의 장이 마련된다.
보성은 서편제의 본향이자 '보성소리'의 고장으로 알려져 있어 이번 개최지 선정에 의미를 더하고, 남도 국악의 전통성과 상징성을 부각시키고 있다.
보성군 관계자는 "이번 국악제가 국악인에게는 기량을 나누고 화합하는 무대가 되고, 군민과 관광객에게는 남도 국악의 진수를 체감하는 문화 축제가 되기를 바란다"고 말했다.
chadol999@newspim.com