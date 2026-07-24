완도전복산업협의회, 가격 하락 대응 어업인 지원 방안 논의

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해양수산부·전남광주통합특별시·완도군·한국전복산업연합회



[완도=뉴스핌] 김현 기자 = 완도 전복산업이 전복 생산량 증가와 그에 따른 산지 가격 하락으로 어려움을 겪고 있는 가운데 해양수산부와 전남광주통합특별시, 완도군, 한국전복생산자협회가 머리를 맞댔다고 24일 밝혔다.

'전복산업 관련 예산 사업 협의회'는 박지원 국회의원실 주선으로 김신 완도군수가 주재하였으며 전복산업 안정화 방안 마련 및 2027년 예산 반영 현황 점검 등을 논의하기 위해 마련됐다.

완도군·해양수산부·전남광주특별시, 한국전복산업연합회 전복산업 관련 예산 사업 협의회 개최. [사진=완도군] 2026.07.24 khyeon0424@newspim.com

완도군은 전복 생산량에서 전국 74%를 차지하는 주요 산지로 전복산업은 지역 경제의 중심을 이루고 있다.

기술 발전으로 전복 생산량은 2024년 23317톤으로 예상되며 올해는 3만 톤을 넘길 것으로 보인다. 그러나 경기 침체로 소비가 부진해 산지 가격이 2022년 26000원에서 올해 7월 1300원까지 하락하며 어업인들의 시름이 커지고 있다.

이 회의에는 김신 완도군수와 박지원 국회의원실 황인철 보좌관, 완도군의회 김재현·김매숙·임원희 의원, 해양수산부 관계자들이 참석하여 전복산업의 문제점과 해결책을 논의했다.

회의에서 주요 논의 사항으로는 첫째, 전복 과잉생산을 방지하기 위해 내년부터 국비를 확보해 '전복 가두리 감축 사업'을 확대하기로 했다는 점이다. 전남광주통합특별시는 2025년부터 시범 사업으로 연간 5000칸씩 진행할 계획이다. 내년부터는 국비 반영을 통해 총 사업비 100억 원 규모로 5만 칸을 감축하는 목표를 세웠다.

둘째, 과잉 생산분 5천 톤의 소비 촉진을 위한 협력 방안이 결정됐다. 해양수산부는 대형 유통사를 통한 판촉 차액 보전을 검토하고 전남광주통합특별시와 완도군은 판촉 활동에 적극 참여하기로 했다. 또한 전남광주통합특별시 차원에서 전복 수매를 추진하고 해양수산부에 전복 자조금을 연간 10억 원에서 30억 원으로 확대해 판촉 활동을 지원할 것을 건의하였다.

셋째, 생물 유통 구조에서 벗어나기 위해 완도군에 200억 원 규모의 대규모 산지 가공시설이 들어설 예정이다. 이는 김 신 군수의 공약 사업으로 고부가가치 가공품을 통해 판로를 확대하고 수출 경쟁력을 높이겠다는 의도이다.

김 신 군수는 전복 양식장에 신규 가두리가 늘지 않도록 보조사업 지원을 제한하고 신규 가두리 설치 시 신고제를 도입할 것을 해양수산부에 건의했다. 그는 "위기를 해결하고 지속 가능한 전복산업을 위한 근본적인 대책 마련에 집중하겠다"고 밝혔다.

회의 참석자들은 추석 전 2차 협의회를 갖기로 했다.

Khyeon0424@newspim.com