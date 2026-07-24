체육공단 'KSPO 리바운드 워크숍' 개최...개선 과제 수립, 조직 혁신 시동

AI 핵심 요약beta
- 체육공단이 21일 KSPO 리바운드 워크숍을 열고 조직혁신을 논의했다.
- 임원 등 50여 명이 참여해 청렴도·성과향상 등 5대 과제를 다뤘다.
- 체육공단은 개선안을 구체화해 후속 조치를 이어가기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 워크숍을 통해 개선 과제를 수립하고, 현장 중심의 조직 혁신에 본격 시동을 걸었다.
조직 활력 제고와 조직문화 혁신을 위한 'KSPO 리바운드 워크숍'을 열고, 현장 중심의 조직 쇄신 방안과 경영성과 향상을 위한 개선 과제를 논의했다.
체육공단은 전 직원이 참여한 1차 실별 워크숍을 통해 조직문화와 경영 전반에 대한 문제점 및 개선 과제를 도출한 바 있다. 지난 21일 곤지암리조트에서 열린 2차 워크숍에서는 하형주 이사장을 비롯한 임원, 본부장 및 실장 등 50여 명이 참여한 가운데 1차 워크숍에서 도출된 개선 과제의 실행 방안을 논의하며 본격 구체화에 나섰다.
워크숍에서는 '청렴도 제고', '경영성과 향상', '사업구조 개선', '소통·리더십 강화', '부서·세대 간 협업 문화 조성' 등 5대 주제별 개선 과제에 대한 실행 방안을 임원진과 타운홀 미팅 형식으로 논의했다.
워크숍을 주관한 하형주 이사장은 "이번 워크숍에서 나온 의견과 과제들이 일회성 논의에 그치지 않고 실행으로 이어질 수 있도록 차근차근 추진해 나갈 것"이라며, "직원들의 다양한 의견을 바탕으로 조직문화 혁신과 체육공단의 새로운 도약을 이끌어 가겠다."라고 밝혔다.
한편 체육공단은 이번 워크숍에서 논의된 개선 과제의 구체적인 실행 방안을 마련하고, 조직문화 혁신과 경영성과 향상을 위한 후속 조치를 이어갈 예정이다.
iaspire@newspim.com