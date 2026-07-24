고창 황윤석도서관, 목재공간대전 '대상' 영예

AI 핵심 요약beta
- 고창군이 24일 황윤석도서관이 2026 목재공간대전에서 대상을 받았다고 밝혔다
- 황윤석도서관은 전통 건축미를 현대적으로 재해석한 목구조 건축물로 숲속 분위기의 독서공간을 조성했다
- 고창군은 이번 수상을 계기로 문화·독서 프로그램을 확대해 전통과 미래가 공존하는 문화공간으로 운영할 계획이라고 했다
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지난해 말 개관 이후 독서 명소 자리매김, 전통미 현대적 재해석 높은 평가
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군 황윤석도서관이 전통 건축미와 목조건축의 우수성을 인정받아 '2026 목재공간대전'에서 대상을 수상했다고 24일 밝혔다.
'목재공간대전'은 한국임업진흥원이 주최·주관하는 공모전으로 목재 건축과 인테리어 우수사례를 발굴해 목재 이용 활성화와 공간디자인의 미래 가치를 확산하기 위해 마련됐다.
고창황윤석도서관은 홍익대학교 유현준 교수가 종묘 정전에서 영감을 받아 설계한 연면적 3814.69㎡ 규모의 목구조 건축물이다. 지상 2층, 지하 1층 규모로 조성됐으며 2025년 12월 개관해 운영되고 있다.
도서관은 나무 기둥으로 조성한 경사진 높은 천장 아래 독서공간을 배치해 숲속 나뭇가지 아래에서 책을 읽는 듯한 편안한 분위기를 연출했다.
전통 건축미를 현대적으로 재해석한 공간으로 이용객들의 호응을 얻으며 고창의 대표 문화 명소로 자리 잡고 있다.
고창군은 이번 대상 수상을 계기로 황윤석도서관의 건축적 가치와 문화공간으로서의 경쟁력이 다시 한번 인정받은 것으로 평가하고 앞으로도 다양한 문화·독서 프로그램을 통해 이용객들에게 새로운 경험을 제공할 계획이다.
고미숙 고창군 문화예술과장은 "고창황윤석도서관은 단순한 도서관을 넘어 전통과 미래가 공존하는 문화공간"이라며 "전통이 지닌 아름다움과 의미를 미래 세대가 자연스럽게 배우고 이어갈 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com