문체부, 광고산업 발전 유공 정부포상 후보자 추천 받는다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 '2026년도 광고산업 발전 유공 정부포상 계획'을 수립하고 24일부터 8월 10일까지 포상 후보자를 추천받는다.

문체부는 광고산업을 진흥하고 광고업계 종사자의 사기를 진작하기 위해 1992년부터 매해 '광고의 날(11. 11.)'을 전후해 '광고산업 발전 유공' 정부포상을 하고 있으며, 지난해까지 총 298명(훈장 42명, 포장 47명, 대통령 표창 96명, 국무총리 표창 113명)에게 광고산업 발전 유공 포상을 수여했다.

◆광고산업 발전과 광고 문화 창달, 국가경쟁력 강화에 기여한 공로자(단체) 포상

올해는 광고산업 발전과 광고 문화 창달에 기여한 유공자 총 16명을 선정해 시상함으로써 우리 광고인들의 자긍심과 영예를 높일 계획이다. 유공자 8명에게는 산업훈장·포장과 대통령 표창 등 정부포상을, 8명에게는 문체부 장관 표창을 수여한다.

문화체육관광부 정부세종청사 . [사진=뉴스핌 DB]

포상 선정 기준은 ▲신규 광고 영역 개척, 인력양성 등 산업 발전 기여도, ▲광고 문화 기반 조성, 국민생활 향상 등 광고 문화 창달 기여도 ▲경제 발전 및 해외시장 개척 등 국가경쟁력 강화 기여도 등이다. 광고산업계와 학계 종사자, 단체 등이 모두 포상 대상자이며, 특히 정부포상의 취지를 달성하고자 창의적으로 광고산업 발전에 기여한 업계의 숨은 공로자들을 적극적으로 발굴할 방침이다.

후보자 추천은 광고 유관 기관이나 단체는 물론 국민 누구나 할 수 있으며, 추천서는 8월 10일까지 등기나 전자우편을 통해 문체부 미디어정책과로 제출하면 된다. 포상 기준과 추천서 제출 방법, 포상 일정 등 더 자세한 내용은 문체부 누리집에서 확인할 수 있다.

수상자는 광고 분야 민간 전문가 심사위원회와 문체부 공적 심사위원회, 행정안전부 자격 기준 검증, 국민 공개검증 등을 거쳐 최종적으로 결정한다. 포상은 12월 3일(목)에 열릴 예정인 '2026 한국광고대회'에서 전수할 계획이다.

문체부 정책 담당자는 "이번 포상으로 광고 산업계에 묵묵히 헌신해 온 숨은 주역들을 발굴하여 광고업계의 발전을 도모하고 광고인들의 자긍심을 높이는 계기가 마련되길 희망한다"라고 밝혔다.

jyyang@newspim.com