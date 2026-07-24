한·중·일 예비교사, 스토리텔링으로 세계시민교육 수업안 공유한다

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3개국 5개 팀 참여 공동 수업연구 발표회 개최

AI·문학 결합 수업안 발표…체험형 교육 확산 기대

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부가 한·중·일 예비교사들의 세계시민교육 역량 강화를 위한 공동 수업연구 발표회를 개최한다.

교육부는 유네스코 아시아태평양 국제이해교육원과 함께 오는 25일 아태교육원 대강당에서 '2026 한·중·일 예비교사 이야기(스토리텔링) 활용 세계시민교육 수업연구 발표회'를 연다고 24일 밝혔다.

교육부 전경. [사진=교육부]

이번 발표회는 한국·중국·일본 3개국 예비교사의 세계시민교육 역량 향상을 목적으로 마련됐다. 행사에는 전주교대, 광주교대, 성신여대, 중국 북경사범대, 일본 테이쿄대 등 3개국 5개 팀의 예비교사와 지도 교수 등 약 50명이 참석한다.

참가자들은 각국의 그림책과 소설 등 문학작품을 활용해 설계한 세계시민교육 수업안을 팀별로 발표한다. 해당 수업안은 학생들이 평화와 공존의 가치를 이해하고 다양성을 존중하는 태도를 스스로 성찰할 수 있도록 구성된 것이 특징이다.

특히 올해는 생성형 인공지능(AI)을 활용해 전래동화를 재해석하거나 그림책 기반 역할놀이 등 참여형 활동을 접목한 수업 방식이 함께 소개될 예정이다.

발표된 수업안은 실제 학교 현장 적용 가능성을 높이기 위해 한·중·일 교수진의 검토와 자문을 거치게 된다.

교육부와 아태교육원은 2021년부터 스토리텔링 기반 세계시민교육 확산을 위해 관련 학회와 협력해 본 행사를 추진해 왔다.

그간의 성과를 바탕으로 '스토리로 배우는 세계시민교육(초등편·중등편)'을 발간하는 등 교육 협력 기반도 구축해 왔다.

세계시민교육(GCED)은 세계 평화와 문화 다양성 등 보편적 가치를 이해하고 실천하는 시민을 양성하는 교육으로 유네스코 내에서 한국이 주도하고 있는 핵심 교육 의제다.

이난영 교육부 국제교육기획관은 "이번 발표회는 한·중·일 예비교사들이 이야기를 통해 평화의 가치를 함께 탐구하는 의미 있는 자리"라며 "앞으로도 세계시민교육이 동북아 교육 현장에 확산될 수 있도록 국가 간 교육 교류를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com