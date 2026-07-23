조규일 진주시장, 대학생과 청년정책 소통…"청년 목소리 적극 반영"

AI 핵심 요약beta
- 조규일 진주시장이 23일 대학생들과 만나 청년정책 발전 방안을 논의했다.
- 학생회장단은 청년 일자리·주거·문화·창업·상생 과제를 제시하며 시정 방향에 대한 의견을 나눴다.
- 조 시장은 청년 목소리를 시정에 반영하고 청년정책을 강화하며 시민과의 데이트로 소통 행정을 이어가겠다고 밝혔다.
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[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 조규일 경남 진주시장이 지역 대학생들과 시정 방향을 공유하고 청년 맞춤형 정책 발굴에 나섰다.
시는 조규일 시장이 23일 성북동 아동복지센터에서 관내 4개 대학 총학생회 회장단과 '시민과의 데이트'를 갖고 청년정책 발전 방안을 주제로 의견을 나눴다고 밝혔다.
이날 참석한 학생회장들은 청년 일자리와 주거, 문화·여가, 창업지원, 대학과 지역사회의 상생 방안 등을 주제로 청년층이 체감하는 과제를 제시하고 시정 발전 방향에 대한 의견을 자유롭게 나눴다.
한 학생회장은 "청년들이 지역의 미래를 함께 고민하고 의견을 직접 전달한 자리였다"고 평가하며 "향후 청년 의견이 시정에 적극 반영되기를 기대한다"고 말했다.
조규일 시장은 "청년을 진주의 미래를 이끌 주체로 규정하며 청년 목소리를 지속적으로 듣고 시정에 반영하겠다"면서 "청년이 꿈을 펼치고 정착할 수 있는 도시를 만들기 위해 일자리·주거·창업 등 다양한 분야의 청년정책을 추진하겠다"고 화답했다.
진주시는 매월 '시민과의 데이트'를 운영하며 다양한 계층과 소통하는 자리를 이어가고 있으며 현장의 의견을 시정에 반영해 시민이 공감하는 열린 행정을 이어갈 방침이다.
news2349@newspim.com