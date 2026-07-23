부산교육청, '제2기 학부모 아카데미+수료식'…'자녀교육 역량 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 22일 학부모 아카데미+ 수료식을 열었다.
- 초·중·고 학부모 120여 명이 6주 과정 수료증을 받았다.
- 김석준 교육감은 부산교육 방향과 학부모 역할을 강조했다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 지난 22일 남부교육지원청 대강당에서 '제2기 학부모 아카데미+(플러스)' 통합 수료식을 개최했다고 23일 밝혔다.
이번 '학부모 아카데미+'는 본청과 5개 교육지원청이 초·중·고·직장반 등 7개 과정으로 운영했다. AI 등 급변하는 교육 환경 속에서 학부모에게 실질적인 교육 정보를 제공하고 자녀와의 건강한 소통을 돕기 위한 취지로 마련됐다.
이날 6주간 자녀교육 역량강화 과정을 이수한 초·중·고 학부모 120여 명에게 수료증을 전달했다.
수료식은 6주 동안의 학습 과정을 담은 '학부모 배움 스케치 영상' 상영을 시작으로 김석준 교육감이 특별 강연에 나서 부산교육 정책의 미래 방향을 설명했다.
김 교육감은 특강을 통해 부산교육 정책의 미래 방향을 제시하고 공교육 신뢰 회복을 위한 학부모 역할에 대한 의견도 나눴다.
또 성실히 참여한 학부모들에게 양산 '숲애서'가 운영하는 산림치유 힐링 프로그램 체험 기회도 제공했다.
김석준 교육감은 "바쁜 일상 속에서도 배움에 대한 열정으로 전 과정을 이수하신 학부모님들의 도전에 깊은 경의를 표한다"며 "학부모님이 교육의 동반자로서 학교와 더 깊이 소통하고 참여할 수 있도록 맞춤형 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com