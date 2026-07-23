삼척블루파워, 동해시 육상운송 발전기금 23억 집행…잔여 2억 협의 중

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협력사업비 25억 중 청소년문화센터·도로보수·환경부담금 우선 투입

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 삼척블루파워가 2023년 6월 동해항을 통한 석탄 육상운송과 관련해 동해시와 협의한 육상운송 발전기금 및 환경부담금 25억 원 가운데 23억 원을 집행하고 남은 2억 원에 대해서는 지급 방안을 협의 중인 것으로 확인됐다.

삼척블루파워는 삼척화력발전소 시운전을 위해 동해항을 통해 유연탄을 육상 운송하는 과정에서 발생할 수 있는 도로 파손과 환경·안전 문제에 대응하기 위해 협력사업비 명목의 발전기금과 환경부담금을 동해시에 지원하는 것으로 합의했다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 삼척화력발전소 시운전용 유연탄을 적재한 덤프트럭. 2023.07.18 onemoregive@newspim.com

23일 삼척블루파워에 따르면 협력사업비 25억 원 가운데 현재까지 집행된 23억 원은 청소년 문화센터 건립 15억 원, 도로 보수비 5억 원, 환경부담금 3억 원 등으로 구성됐다.

청소년 문화센터는 남부권 청소년을 위한 문화·여가·수련 공간을 확충해 석탄 운송에 따른 갈등을 완화하고 지역 균형발전을 도모하기 위한 핵심 사업으로 추진돼 지난 6월 10일 준공됐다.

또 동해항과 국도 7호선, 동해IC 등 유연탄 운송 경로 상 도로 파손과 교통 안전 문제에 대응하기 위해 도로 보수비 5억원을 투입했으며 환경부담금 3억 원은 분진·소음 저감, 환경 모니터링, 주민 생활환경 개선 등 환경·안전 분야에 사용됐다.

이로써 협력사업비 25억 원 중 23억 원이 집행됐다. 동해시는 미집행 잔여금 2억 원에 대해서는 삼척블루파워 측과 구체적인 사용처를 협의 중인 것으로 알려졌다. 잔여 재원은 추가 도로·안전시설 보강, 피해 지역 마을 발전기금, 환경 관리 강화 등 주민 체감도가 높은 사업에 우선 배분될 것으로 예상된다.

앞서 삼척블루파워는 전용 항만 건설 지연으로 인해 2023년 7월부터 2024년 초까지 유연탄을 동해항에서 삼척화력발전소까지 차량으로 운송하는 계획을 추진했다.

이에 따라 동해·삼척 지역사회에서는 환경오염과 교통 안전을 둘러싼 논란이 거세게 일었다. 주민·시민단체는 동해시가 협력사업비 수용 과정에서 시민 의견을 충분히 반영해야 한다고 요구해 왔고 지자체 간 협력사업비 배분을 놓고 형평성 문제도 제기됐다.

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