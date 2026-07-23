에어로케이, 청주~구마모토 정기편 띄운다…9월 첫 취항

AI 핵심 요약beta
- 에어로케이항공이 23일 청주~구마모토 노선 항공권 판매를 시작했다고 밝혔다
- 첫 운항은 9월23일로 10월24일까지 주4회 총18차례 왕복 운항한다
- 이번 취항으로 일본 정기노선이 11개로 늘어 청주공항 중심 국제선 확대를 이어간다고 했다
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 에어로케이항공이 청주국제공항과 일본 구마모토를 연결하는 정기노선을 새로 개설한다.
에어로케이는 청주~구마모토 노선의 운임 인가를 마치고 항공권 판매를 시작했다고 23일 밝혔다.
첫 운항은 오는 9월 23일이다. 노선은 10월 24일까지 매주 수·목·토·일요일 주 4회 일정으로 총 18차례 왕복 운항한다.
청주공항에서는 오전 10시대부터 오후 1시대 사이 출발하며 구마모토공항 출발편은 오후 2시대부터 5시대 사이 편성됐다. 편도 비행시간은 약 1시간 20분이다.
요일별 세부 운항시간과 항공권 가격은 에어로케이 홈페이지에서 확인할 수 있다.
이번 취항으로 에어로케이의 일본 정기노선은 11개로 늘어난다. 회사는 청주공항을 중심으로 일본 노선을 비롯한 국제선 운항 지역을 지속적으로 확대할 계획이다.
에어로케이 관계자는 "청주~구마모토 노선 취항으로 충청권 여행객의 일본 여행 선택지가 넓어질 것으로 기대한다"며 "앞으로도 청주국제공항을 거점으로 다양한 국제노선을 발굴하겠다"고 말했다.
에어로케이는 청주국제공항을 거점으로 일본과 대만, 중국, 동남아시아, 몽골 등 6개국 24개 국제노선을 운영하고 있다.
gyun507@newspim.com