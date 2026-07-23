마사회, '모두의 말문화' 정책 아이디어 공모…상금 550만원

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

경마공원·말문화 정책 제안 접수

총 550만원 상금…8월 17일까지

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 한국마사회가 국민이 직접 말문화 정책을 제안하는 공모전을 연다. 경마공원 운영과 말문화 확산에 관한 아이디어를 발굴해 실제 사업과 정책에 반영하고 국민 참여를 확대한다는 구상이다.

마사회는 '모두의 말문화' 대국민 정책제안 공모전을 개최한다고 23일 밝혔다.

이번 공모전은 국민이 일상에서 느낀 아이디어를 마사회의 사업과 서비스에 직접 제안할 수 있도록 마련됐다. 경마와 승마 등 말산업에 익숙하지 않은 국민도 경험과 관심을 바탕으로 쉽게 참여할 수 있도록 공모 주제를 구성했다.

'모두의 말문화' 대국민 정책제안 홍보 안내문 [자료=한국마사회] 2026.07.23 rang@newspim.com

공모 분야는 ▲'가고 싶은 경마공원' 조성을 위한 아이디어 ▲'국민의 일상 속 말문화' 확산을 위한 아이디어 등 2개다. 참가자는 두 주제 가운데 하나를 선택해 제안서를 제출하면 된다.

대한민국 국민이면 개인 또는 팀 단위로 참여할 수 있다. 공모 기간은 다음달 17일까지이며, 접수는 이날부터 공모전 홈페이지를 통해 온라인으로 진행한다.

심사는 국민 체감도와 실현 가능성, 혁신성, 지속가능성 등을 중심으로 1차 서면심사와 2차 발표심사로 진행된다. 발표심사는 마사회 본사에서 제안 내용을 발표하고 질의응답을 하는 방식으로 이뤄진다.

마사회는 최종 6건의 우수 제안을 선정해 마사회 회장상과 총 550만원의 상금을 수여한다. 최종 결과는 9월 12일 발표심사 현장에서 공개할 예정이다.

공모전 이후에는 국민이 상시적으로 정책 아이디어를 제안할 수 있는 소통창구를 구축하는 등 국민 참여 체계를 단계적으로 확대하는 방안도 검토한다.

우희종 마사회 회장은 "이번 공모전은 마사회와 말문화를 바라보는 국민의 다양한 생각을 직접 듣고 이를 기관의 사업과 정책에 반영하기 위해 마련한 자리"라며 "국민이 제안한 아이디어가 실제 사업으로 이어질 수 있도록 우수 제안을 적극적으로 검토하고 구체화해 나가겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com