NH농협손해보험, 디지털채널에 '양자내성암호' 도입

AI 핵심 요약beta
- NH농협손해보험이 23일 양자내성암호 기반 보안체계를 도입했다고 밝혔다다
- 양자내성암호를 고객 인증·전자서명·정보입력 등에 적용해 디지털채널 보안을 강화한다
- 양자컴퓨터로 인한 보안위협에 선제 대응하고 적용 범위를 단계적으로 확대할 계획이라고 밝혔다다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = NH농협손해보험이 디지털채널 전환사업의 하나로 양자내성암호(PQC) 기반 보안체계를 도입한다고 23일 밝혔다.
양자내성암호는 초고속 연산 능력을 갖춘 양자컴퓨터로도 해독하기 어려운 수학적 알고리즘 기반의 암호 기술이다. 농협손해보험은 ▲고객 인증 ▲전자서명 ▲주요 정보 입력 등 주요 구간에 해당 기술을 적용해 보안 환경을 강화한다.
최근 양자컴퓨터 상용화로 기존 암호체계에 대한 복호화 시도가 늘어남에 따라 금융권 내 차세대 암호체계 전환 필요성이 커지고 있다. 이번 양자내성암호 도입은 양자컴퓨터 발전에 따른 보안 위협에 선제 대응하기 위한 조치다.
송춘수 농협손해보험 대표이사는 "이번 양자내성암호 도입은 미래 보안환경에 대응하기 위한 투자"라며 "고객이 안심하고 이용할 수 있는 디지털 금융환경을 구축하기 위해 보안기술 도입을 지속 확대하겠다"고 말했다.
한편 조형진 농협손해보험 정보보호최고책임자는 "디지털채널 전반과 주요 업무시스템까지 양자내성암호 적용범위를 단계적으로 확대해 고객정보 보호 수준을 강화할 계획"이라고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com