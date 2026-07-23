박형수, '킬러들의 쇼핑몰2' 바빌론 변호사 첫 등장…긴장감 더했다

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 박형수가 디즈니+ 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'에서 바빌론 법무팀 변호사 장인섭 역으로 첫 등장해 섬세한 연기로 극의 긴장감을 끌어올렸다.

지난 22일 첫 공개된 디즈니+의 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 혹독한 인수인계를 마치고 쇼핑몰 '머더헬프'의 새로운 대표가 된 정지안(김혜준)이 살아 돌아온 정진만(이동욱)과 함께 글로벌 세력 '바빌론'에 맞서 본격적인 반격을 펼치는 스타일리시 액션 시리즈다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 킬러들의 쇼핑몰 박형수. [사진=디즈니+] 2026.07.23 moonddo00@newspim.com

극 중 박형수는 바빌론의 법무팀 변호사이자 빠른 상황 판단 능력을 가진 '장인섭' 역으로 분해 첫 등장부터 강렬한 존재감을 드러냈다. 키즈 카페에서 머더헬프와의 협상을 위해 대기하던 그는, 정진만과의 통화로 바빌론의 직원 정보가 유출된 것을 알게 됐다. 박형수는 눈썹과 미간을 찌푸리며 인물의 답답한 심정을 현실적으로 표현했다. 이후 주차장에서 차의 변화를 감지하고 부사수를 먼저 보내는 장면에서는 느린 호흡으로 공기의 흐름을 미묘하게 바꿔 몰입도를 극대화했다.

그런가 하면 박형수 특유의 섬세한 연기가 극의 긴장감을 한층 끌어올렸다. 정진만의 협상 조건을 들을 때는 대사 속도를 조절하며 '장인섭'의 당황스러운 감정을 생생하게 그려낸 것. 또한 세차장에서 사라진 정진만의 자리를 바라보며 깊은 숨을 내쉬어 보는 이들의 감정까지 동기화시키기도 했다. 뿐만 아니라 이용한 본부장(안길강)에게 상황을 보고하며 "계속 제거 대상입니까?"라고 감정을 누른 채 단호하게 말해 다음 전개를 궁금케 했다.

이처럼 탄탄한 연기력으로 바빌론의 주요 책임자 '장인섭'으로 완벽하게 변신하며 극의 세계관을 더욱 풍성하게 그려낸 박형수. 이번 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'에서 용병 조직의 변호사라는 독특한 캐릭터로 변신한 그에게 더욱 이목이 집중되고 있다. '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'에서 각 세력의 충돌이 점차 심화되는 가운데, 박형수가 어떤 디테일한 연기로 극의 완성도를 높일지, 바빌론의 성공적인 협상을 이끌어 낼 수 있을지 이목이 집중된다.

한편, 박형수가 출연하는 디즈니+의 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 지난 22일 공개된 1,2회를 시작으로, 매주 수요일 2회씩 선보이며 총 8개의 에피소드로 시청자들과 만난다.

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