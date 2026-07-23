[내일날씨] 수도권·강원 곳곳 장맛비...한낮 38도 무더위

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 24일 중부지방 비와 남부 구름 많겠다고 밝혔다
- 24일 수도권·강원 비, 오후 충청·남부 소나기 예보됐다
- 24일 아침 22~26도, 낮 최고 28~38도로 매우 덥겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 금요일인 24일은 중부지방 대체로 흐리며 비가 내리겠고 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많겠다. 낮 최고기온은 38도로 전망된다.
23일 기상청에 따르면 오는 24일 수도권과 강원도 곳곳에서 비가 내리겠다. 오후부터는 충청권과 남부지방에서 소나기가 내릴 전망이다.
예상 강수량은 서해5도가 30~80mm, 서울·인천·경기가 20~60mm, 강원내륙·산지가 20~60mm, 강원동해안이 5~30mm다.
소나기에 의한 강수량은 대전·세종·충남, 충북이 5~40mm다. 전북이 5~40mm, 광주·전남이 5~30mm, 대구·경북내륙·북동산지가 5~40mm로 전망된다.
아침 최저기온은 22~26도로 예상된다. ▲서울 24도 ▲인천 24도 ▲수원 24도 ▲춘천 23도 ▲강릉 25도 ▲청주 26도 ▲대전 24도 ▲전주 25도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 25도 ▲울산 25도 ▲포항 26도 ▲제주 27도다.
낮 최고기온은 28~38도로 예상된다. ▲서울 29도 ▲인천 28도 ▲수원 30도 ▲춘천 29도 ▲강릉 32도 ▲청주 32도 ▲대전 32도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 35도 ▲부산 32도 ▲울산 35도 ▲포항 38도 ▲제주 33도다.
바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다.
calebcao@newspim.com