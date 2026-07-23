임실치즈테마파크 '드림랜드' 개장…관광거점 조성 본격화

AI 핵심 요약beta
- 임실군이 25일 임실치즈마을 드림랜드를 정식 개장했다.
- 드림랜드는 민관 협력 첫 성과로 놀이·휴양 관광거점이다.
- 군은 체류시간·재방문율↑와 상권활성화를 기대했다.
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2028년까지 135억원 투입, 플레이랜드 플랫폼 구축 추진
[임실=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 임실군은 임실치즈테마파크와 연계한 실외 놀이테마파크 '임실치즈마을 드림랜드'가 오는 25일부터 정식 운영에 들어간다고 23일 밝혔다.
드림랜드는 국토부 공모사업인 '민관 상생 플레이랜드 플랫폼 구축사업'의 첫 번째 성과로 공공과 민간이 협력해 체류형 관광 기반을 조성하는 상생 모델이다.
이 사업은 총사업비 135억원을 투입해 2025년부터 2028년까지 추진되며 민간 투자와 전문성을 바탕으로 공공이 기반시설을 지원해 임실치즈테마파크와 농촌테마공원 일원에 놀이와 휴양, 숙박이 어우러진 관광거점을 조성하는 것이 핵심이다.
드림랜드는 민간사업자인 ㈜드림레저가 30억원을 투자해 임실읍 금성리 농촌테마공원 내 8073㎡ 부지에 조성했다.
허리케인, 바이킹, UFO, 회전목마, 회전그네, 스윙거, 피크닉, 귀신의 집, 뮤직익스프레스 등 놀이시설 9종과 매점, 휴게시설 등을 갖춰 가족 단위 관광객들이 다양한 즐길거리를 누릴 수 있도록 했다.
운영시간은 연중무휴 오전 9시 30분부터 오후 6시까지이며 이용권은 1기종, 3기종, 5기종, 7기종 선택형으로 운영된다. 이용요금은 개인 기준 소인 3500원~1만8500원, 대인 4000원~2만원이다.
군은 드림랜드 개장으로 치즈체험과 장미원 관람 중심의 관광 콘텐츠에 놀이시설이 더해져 관광객 체류시간과 재방문율이 높아질 것으로 기대하고 있다.
또 치즈테마파크와 치즈마을, 장미원, 드림랜드를 연계한 관광벨트를 구축해 지역상권 활성화와 생활인구 증가에도 긍정적인 효과를 전망했다.
아울러 숙박시설과 카페, 자연놀이터 등을 포함한 복합휴양공간 '플레이힐' 조성도 단계적으로 추진해 체류형 관광 인프라를 확충할 계획이다.
gojongwin@newspim.com