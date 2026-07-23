부산 웰하이여성아동병원 진료시간 연장…24시간 응급분만 시스템 구축

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

야간·휴일 진료 확대 및 시스템 개편

응급 상황 시 지역 내 분만 가능성 증가

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 강서구 보건소가 진료공백을 해소하기 위해 분만 의료기관인 웰하이여성아동병원의 산부인과 진료 시간을 늘리고 24시간 응급분만 체계를 모든 산모로 확대해 운영하고 있다.

분만 의료기관인 웰하이여성아동병원의 산부인과 진료 시간 확대 안내문[사진=부산 강서구] 2026.07.23

보건소는 웰하이여성아동병원 산부인과의 야간·휴일 진료를 확대하고 응급분만 체계를 '본원 산모'에서 '모든 응급 산모'로 전면 개편했다고 23일 밝혔다.

갑을녹산병원 응급실 운영 종료 이후 지역 내 분만 인프라와 진료 공백을 점검해 온 결과 임산부들의 진료 불편을 줄이기 위해 관내 핵심 분만 기관의 진료 체계를 손질했다는 설명이다.

그간 웰하이여성아동병원은 의료진 확보 문제로 평일 야간과 일·공휴일 진료가 제한돼 왔다. 24시간 응급분만도 자병원에서 산전 관리를 받은 산모에 한해 운영해 왔다.

보건소는 이러한 제한이 주민들의 진료 접근성을 떨어뜨리고 출산 환경에도 부담이 된다고 보고 병원과 협의해 진료 시간과 대상 확대에 나선 것이다.

진료 시간 조정에 따라 수요일 산부인과 외래는 기존 오후 5시까지에서 오후 8시 30분까지로 연장해 야간 진료를 운영한다. 그간 진료가 이뤄지지 않았던 일요일과 공휴일에는 오전 9시부터 낮 12시까지 산부인과 당직 진료를 새로 편성해 주말·휴일 진료 공백을 줄였다.

응급분만 체계 변화가 가장 크다. 병원 내 산부인과 전문의 24시간 상주 당직을 강화해 응급분만 대상 범위를 '본원 산모'에서 '모든 응급 산모'로 넓혔다.

이에 따라 야간이나 휴일에 갑작스러운 진통이나 응급 상황이 발생해도 타 지역으로 이동하지 않고 강서구 관내에서 분만할 수 있는 기반이 마련됐다.

news2349@newspim.com