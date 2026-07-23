부산시민단체들 "문현 금융단지 슬럼화 문제 방치…행정과 정치권 무능"

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"부산시·남구청 책임전가 행정 핑퐁"

"즉각적인 도시계획적 조치 취해야"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시민단체부산 문현 금융단지 인근 주거지역 슬럼화 문제가 장기화하는 가운데 시민단체가 금융중심지 정책 전반과 지역 정치권, 행정당국을 강하게 비판하고 나섰다.

부산시민단체협의회, 부산경제정의실천시민연합, 부산발전시민재단, 부산소비자전문단체협의회는 23일 오전 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "대한민국 제2금융중심지 지정 17년이 지나도록 문현 금융단지 배후 슬럼화를 방치한 행정과 무능한 정치권을 규탄한다"고 밝혔다.

부산시민단체협의회, 부산경제정의실천시민연합, 부산발전시민재단, 부산소비자전문단체협의회가 23일 오전 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 문현 금융단지 인근 주거지역 슬럼화 문제 장기화와 관련해 지역 정치권, 행정당국을 강하게 비판하고 있다.[사진=부산시의회] 2026.07.23

제2금융중심지 정책의 현주소를 문제 삼았다. 이들은 "세계 3대 연기금인 국민연금 기금운용본부를 중심으로 자산운용사와 글로벌 수탁은행을 끌어들이며 금융 생태계를 확장하는 전북 전주와 비교할 때 부산 금융중심지의 위상은 뿌리째 흔들리고 있다"고 주장했다.

이어 "전주는 지역사회와 정치권이 한 몸처럼 움직이며 금융 허브 전략을 펼치는데 부산의 국회의원들과 행정당국은 그동안 무엇을 했는지 묻지 않을 수 없다"고 직격했다.

핵심 비판은 문현 금융단지 배후 지역의 장기 슬럼화에 집중됐다.

이들은 "금융단지 바로 옆 배후 지역이 18년째 개발 지연과 슬럼화 속에 방치돼 있다"며 "부산시는 남구청의 실행력 부족을 탓하고 남구청은 시의 인허가와 가이드라인을 이유로 책임을 돌리는 '행정 핑퐁'으로 주민을 기만하고 있다"고 쓴소리를 던졌다.

그러면서 "무허가·노후 건물과 열악한 생활환경 속에서 문현동 주민들의 생명과 안전이 계속 위협받고 있다"며 "언제 개발될지도 모르는 희망고문을 중단하고 도시계획적 결단이나 특단의 조치를 즉각 시행하라"고 촉구했다.

이어 "국회의원들은 문현 금융단지 배후 슬럼화 문제와 금융 인프라 확충을 위한 '특단의 입법 지원책'을 마련해야 한다"고 요구했다. 금융중심지 지정 이후 정책 지원이 선언적 수준에 머물러 왔으며 배후 지역 정비와 금융기관 유치에 실효성 있는 법·제도 개선이 뒤따르지 않았다는 지적이다.

이들은 "전주 등 타 지역과의 경쟁에서 뒤처진 현실을 자성하고, 산업은행 부산 이전 등 실질적인 금융기관 유치 방안을 정치적 책임을 걸고 추진해야 한다"면서 "금융기관 이전과 집적을 통해 금융중심지로서 부산의 기능을 강화하는 구체적 로드맵을 마련해야 한다"고 목소리를 높였다.

이들은 "우리의 경고에도 불구하고 행정과 정치권이 계속 무책임한 방관과 책임 떠넘기기에 머문다면 부산 시민들은 준엄한 심판을 내릴 것"이라고 경고했다.

ndh4000@newspim.com