안철수 의원 "선관위 투표 통계 조작 정황 포착…서버 전면 수색해야"

AI 핵심 요약beta
- 안철수 국민의힘 의원은 23일 선관위 통계조작 정황 포착을 주장하며 서버 포함 전면 수사를 촉구했다.
- 안 의원은 선관위가 투표용지 부족에 이어 통계 수치를 조작했다면 자유민주주의 근간을 흔드는 중대한 범죄라고 비판했다.
- 안 의원은 선관위 특검이 서버까지 수색해야 한다며 정부와 국회는 선관위 존폐를 심각하게 고민해야 할 시점이라고 강조했다.
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"정부·국회, 선관위 존폐까지 심각하게 고민해야"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 안철수 국민의힘 의원은 23일 중앙선거관리위원회의 투표 통계 조작 정황이 포착됐다며 선관위 서버를 포함한 전면적인 수사를 촉구했다.
안 의원은 이날 페이스북에 '참정권 훼손에 이어 통계조작까지 일삼는 선관위, 선거조작위원회 아닙니까?'라는 제목의 글을 올리고 "선관위가 투표 통계를 조작했다는 정황이 포착됐다"며 밝혔했다.
그는 "사실이 맞다면 선거관리위원회가 아니라 선거조작위원회"라며 "헌법이 보장한 국민의 기본권인 참정권을 투표용지 부족으로 훼손한 것도 모자라 실수를 감추기 위해 통계 수치까지 조작했다면 자유민주주의의 근간을 흔든 중차대한 범죄행위"라고 비판했다.
이어 "선관위 특검은 선관위 서버까지 전면 수색해야 한다"며 "정부와 국회는 선관위 존폐에 대해 심각하게 고민해야 할 시점"이라고 강조했다.
oneway@newspim.com