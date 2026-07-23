한국투자증권, 네이버페이 연계 연금 상담 서비스 출시

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 23일 네이버페이와 제휴해
- N페이에서 신청 가능한 예약형 연금 상담을
- 출시하고 연금계좌 개설 시 포인트를 지급했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
개인연금·IRP·DC 자산 배분 상담
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 네이버페이(Npay)와 제휴해 Npay 플랫폼에서 신청할 수 있는 예약형 연금 상담 서비스를 출시했다고 23일 밝혔다.
고객은 Npay 연금 메뉴의 '연금 모르겠다면' 또는 '전문가 연결하기'에서 상담을 원하는 날짜와 시간대를 지정할 수 있다. 신청이 접수되면 한국투자증권 연금 전문 상담원이 고객에게 연락해 1대1 상담을 진행한다.
상담 대상은 개인연금과 개인형 퇴직연금(IRP), 확정기여형(DC) 퇴직연금 등이다. 상담원은 고객이 보유한 연금자산과 투자 목적 등을 바탕으로 자산 배분과 연금 운용 방안을 안내한다.
한국투자증권은 서비스 출시를 기념해 오는 7월 31일까지 이벤트도 진행한다. Npay를 통해 연금 상담을 신청한 뒤 한국투자증권에서 개인연금이나 IRP 계좌를 신규 개설하면 계좌당 Npay 포인트 1만원을 지급한다. 개인연금과 IRP 계좌를 모두 개설할 경우 받을 수 있는 포인트는 최대 2만원이다.
이벤트 세부 내용은 한국투자증권 연금관리센터에서 확인할 수 있다.
최종진 한국투자증권 연금혁신본부장은 "예약형 상담을 통해 고객이 지점을 방문하거나 전화 연결을 기다리지 않고 원하는 시간에 상담받을 수 있도록 했다"며 "앞으로 디지털 플랫폼과의 제휴를 확대할 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com