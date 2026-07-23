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상반기 中企 수출 첫 600억달러 돌파...'K뷰티'가 견인

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  • 중소벤처기업부는 23일 상반기 중소기업 수출액이 640억달러로 사상 최대를 기록했다고 발표했다.
  • 화장품·반도체·온라인 수출이 급증해 K뷰티와 AI 반도체, 온라인 화장품이 역대 최대 실적을 올렸다.
  • 중국·미국·홍콩 등 주요국 수출이 늘었고 중동·자동차·합성수지는 감소했으나 품목·시장 다변화로 수출 기반이 강화됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

23일 '2026년 상반기 중소기업 수출 동향' 발표
전년보다 11.6% 증가…수출기업 8만490곳
화장품 50억7000만달러·온라인 수출도 최고
반도체 48.3% 증가…자동차는 15.2% 감소

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = K뷰티와 반도체 수출 호조에 힘입어 올해 상반기 중소기업 수출액이 사상 처음으로 600억달러를 넘어섰다.

미국의 관세와 중동지역 불안 등 대외 불확실성 속에서도 화장품과 반도체, 온라인 수출이 모두 역대 최대 실적을 기록했다.

중소벤처기업부는 23일 이 같은 내용을 담은 '2026년 상반기 중소기업 수출 동향'을 발표했다.

3일 '희망이 되는 소비, 함께 성장하는 경제'라는 비전 아래 열리는 국가 단위 소비 축제인 '코리아 그랜드 페스티벌(Korea Grand Festival)'이 열리고 있는 가운데, 서울 명동을 찾은 관광객들이 쇼핑을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 중소기업 수출 640억달러…전년 대비 11.6%↑

올해 상반기 중소기업 수출액은 640억달러로 전년 동기보다 11.6% 증가했다. 종전 최고였던 2022년 상반기 591억달러를 넘어선 역대 최대 실적이다.

수출 중소기업 수도 8만490개사로 2.4% 늘어 상반기 기준 가장 많았다. 분기별로는 1분기 수출이 전년보다 10.3%, 2분기는 12.7% 증가했다.

상위 10대 수출 품목 가운데 자동차와 합성수지를 제외한 8개 품목의 수출이 늘었다. 상위 10개 수출국 중에서는 멕시코를 제외한 9개국에서 수출이 증가했다.

중소기업의 상위 10대 수출 품목이 전체 수출에서 차지하는 비중은 36.2%였다. 전체 수출의 상위 10대 품목 비중인 67.7%보다 낮아 중소기업 수출이 상대적으로 다양한 품목에 분산된 것으로 나타났다.

◆ K뷰티·반도체 수출 급증...자동차·합성수지는 감소

품목별로는 화장품 수출이 50억7000만달러로 전년보다 30.7% 증가해 역대 상반기 최대 실적을 기록했다. 전체 중소기업 수출에서 화장품이 차지하는 비중은 7.9%로 가장 높았다.

유럽 수출은 12억6000만달러로 62.4%, 북미는 10억6000만달러로 36.8% 증가했다. 중남미 수출도 1억2000만달러로 131.9% 급증했다.

26년 상반기 중소기업 수출액 상위 10대 국가 [제공=중소벤처기업부] 2026.07.23 jongwon3454@newspim.com

화장품 수출 중소기업은 8135개사로 전년보다 8.5% 늘었다. 신규 수출기업과 기존 수출 유지기업도 각각 역대 최대를 기록했다.

반도체 수출은 글로벌 인공지능(AI) 반도체 수요 확대와 단가 상승에 힘입어 22억8000만달러로 48.3% 증가했다. 반도체 제조용 장비 수출도 20억3000만달러로 33.2% 늘어 두 품목 모두 상반기 역대 최대치를 기록했다.

반도체 수출은 홍콩이 168.5%, 베트남이 17.5%, 중국이 11.0% 증가했다. 반도체 제조용 장비는 대만과 싱가포르, 말레이시아 등 주요 생산거점을 중심으로 두 자릿수 증가세를 보였다.

계측제어분석기 수출은 베트남과 대만의 디스플레이·반도체 검사장비 수요 증가로 30.2% 늘어난 12억8000만달러를 기록했다. 금·은·백금 수출도 금값 상승 등의 영향으로 93.9% 증가한 15억달러에 달했다.

반면 자동차 수출은 중동지역 물류 차질과 독립국가연합(CIS) 수출 급증에 따른 기저효과로 15.2% 감소한 33억1000만달러에 그쳤다.

합성수지 수출도 중동 사태 이후 나프타 수급 차질과 원료 가격 상승, 국내 생산 위축 등의 영향으로 10.2% 감소한 15억7000만달러를 기록했다.

◆ 중국 최대 수출국...온라인 화장품도 역대 최대

국가별로는 중국 수출이 104억8000만달러로 전년보다 14.4% 늘며 중소기업 최대 수출국을 차지했다. 반도체 제조용 장비와 동제품, 정밀화학원료 등의 수출 증가가 실적을 이끌었다.

미국 수출은 관세와 소액면세 폐지 등 통상 위험에도 3.2% 증가한 99억6000만달러로 역대 상반기 최대치를 기록했다.

특히 미국으로 향한 화장품 수출은 현지 유통망 확대와 팝업스토어, 체험형 마케팅 등에 힘입어 34.5% 증가한 9억6000만달러를 기록했다. 자동차부품 수출도 7.3% 늘었다.

홍콩 수출은 반도체와 귀금속 수요 증가로 61.8% 급증한 38억8000만달러를 기록했다. 대만은 31.1%, 인도는 23.5%, 태국은 19.4% 증가하며 모두 상반기 기준 역대 최대 실적을 냈다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] [사진 = 뉴스핌DB]

중동 수출은 전쟁에 따른 물류 차질로 12.6% 감소한 27억2000만달러에 그쳤다. 다만 월별로는 지난 3월 48.9% 감소한 이후 감소 폭이 줄었고, 6월에는 8.1% 증가로 돌아섰다.

온라인 수출은 7억4000만달러로 전년보다 48.6% 증가해 역대 상반기 최대치를 기록했다. 온라인 수출 중소기업 수도 4051개사로 30.5% 늘었다.

전체 온라인 수출에서 중소기업이 차지하는 비중은 74.1%였다. 온라인 화장품 수출은 미국과 중국, 네덜란드, 영국 등에서 크게 늘면서 85.3% 증가한 5억2000만달러를 기록했다.

심재윤 중기부 글로벌성장정책관은 "불안정한 대외환경에도 중소기업이 K뷰티를 비롯한 다양한 품목과 중남미 등 신흥시장 확대를 기반으로 좋은 성과를 냈다"고 말했다.

이어 "K뷰티의 성공이 다른 품목으로 확산할 수 있도록 내수기업의 수출기업화와 수출기업의 역량 강화를 지원하고 중소기업이 우리나라 수출 역군으로 성장하도록 정부 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

jongwon3454@newspim.com

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