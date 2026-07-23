뉴인텍, 美 방산기업 증착필름 매출 2배 증가

AI 핵심 요약beta
- 뉴인텍이 23일 미국 방산·우주 기업향 증착필름 상반기 매출이 전년 대비 2배 늘었다고 밝혔다.
- 미국·유럽 중심 증착필름 글로벌 고객사를 확대하며 방산·우주 등 고부가가치 분야 공략에 속도를 내고 있다.
- 30억원 규모 제3자배정 유상증자로 운영자금을 확보해 증착필름 사업 경쟁력과 글로벌 대응 역량 강화에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 친환경 자동차용 커패시터·증착필름 전문기업 뉴인텍이 미국 방산·우주 기업에 공급 중인 증착필름의 올해 상반기 매출이 전년 동기 대비 약 2배 수준으로 늘었다고 23일 밝혔다.
회사에 따르면 미국 소재 방산·우주 전문기업 A사에 공급하는 증착필름은 고부가가치 제품으로, 매출 증가와 함께 수익성 개선에도 긍정적인 영향을 미치고 있다. 해당 고객사가 방산 및 우주 사업을 중심으로 지속적인 성장세를 이어가면서 뉴인텍의 공급 물량도 꾸준히 확대될 것으로 예상된다.
뉴인텍은 최근 유럽과 미국을 중심으로 글로벌 증착필름 사업 확대에 속도를 내고 있다. 이 회사는 미국과 유럽을 중심으로 글로벌 고객사를 다변화하는 동시에 방산·우주 등 고부가가치 분야를 공략해 성장 기반을 넓혀가고 있다. 이를 통해 안정적인 성장 기반을 확보하고 글로벌 증착필름 전문기업으로 도약한다는 계획이다.
뉴인텍 관계자는 "미국 고객사 공급 확대는 단순한 매출 증가를 넘어 고수익 제품 비중 확대라는 점에서 의미가 크다"며 "미국과 유럽을 중심으로 신규 고객 확보를 지속 추진해 글로벌 증착필름 사업을 회사의 핵심 성장축으로 육성해 나가겠다"고 말했다.
한편 뉴인텍은 최대주주인 장기수 대표이사를 대상으로 한 30억원 규모의 제3자배정 유상증자 납입을 완료했다. 회사는 확보한 운영자금을 원재료 매입 등 안정적인 사업 운영에 활용할 예정이며, 이를 기반으로 증착필름 사업 경쟁력 강화와 글로벌 고객사 대응 역량 확대에 나설 계획이다.
nylee54@newspim.com