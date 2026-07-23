웹젠 가처분 신청 기각...하운드13, 드래곤소드 23일 스팀 출시

AI 핵심 요약beta
- 하운드13이 23일 드래곤소드를 스팀에 출시했다
- 서울중앙지법이 22일 웹젠의 출시 금지 신청을 기각했다
- 계약 종료 후 가챠를 제거하고 패키지 게임으로 전환했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 게임사 하운드13의 '드래곤소드: 어웨이크닝'이 23일 스팀을 통해 출시된다. 서울중앙지방법원이 웹젠의 출시 금지 가처분 신청을 기각했기 때문이다.
서울중앙지법원 22일 웹젠이 제기한 드래곤소드 출시 금지 가처분 신청을 기각했다. 법원은 웹젠이 계약상 의무인 최소보장금(미니멈 개런티·MG)을 기한 내에 이행하지 않았고 지급 거부 의사를 명확히 밝혔다며 하운드13의 계약 해지가 적법하고 유효하다고 판단했다.
앞서 하운드13은 지난 4월 공식 홈페이지를 통해 웹젠과의 퍼블리싱 계약이 해지됐다고 밝혔다. 웹젠이 퍼블리싱 계약에서 명시적으로 약정한 MG 지급 의무를 이행하지 않아 계약이 해지됐다고 본 것이다.
하운드13은 웹젠과 퍼블리싱 계약 해지에 따라 드래곤소드의 스팀 출시를 준비했고 웹젠은 출시 금지 가처분 소송을 제기했다.
법원은 웹젠이 주장한 번역물 무단 사용 혐의에 대해서도 증거가 부족하다고 봤다. 게임 출시로 웹젠에 회복하기 어려운 손해가 발생한다고 보기 어렵다고도 판단했다.
드래곤소드는 당초 온라인 서비스와 가챠 시스템을 기반으로 개발되던 프로젝트였다. 그러나 웹젠과의 계약 종료 이후 약 3개월 만에 게임 구조를 전면 개편해 가챠 요소를 모두 제거한 스팀 패키지 게임(Buy-to-Play)으로 전환됐다.
박정식 하운드13 대표는 "이번 법원의 현명한 판단으로 예정대로 출시를 진행할 수 있게 돼 매우 뜻깊게 생각한다"며 "드래곤소드가 새로운 지식재산권(IP)의 성공적인 출발점이 되기를 기대하며 앞으로도 지속적인 업데이트와 콘텐츠 개선을 통해 더욱 완성도 높은 게임으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
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