중국서 AIDV 답 찾는 현대차·기아…'UX 스튜디오 상하이' 개관

AI 핵심 요약beta
- 현대차·기아가 23일 상하이에 UX 스튜디오를 개관했다.
- 중국 고객 생활·이동 경험을 분석해 전략 차종과 AIDV 경쟁력 강화에 활용한다.
- 오픈랩·어드밴스드랩에서 UX 체험·검증과 학술연계를 통해 글로벌 차별화 모빌리티를 연구한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차와 기아가 중국 고객의 사용 경험을 차세대 차량 개발에 반영하기 위한 현지 연구 거점을 확대한다. 인공지능이 차량 기능과 사용자 경험을 지속적으로 최적화하는 'AIDV' 경쟁력을 중국 시장에서 확보하겠다는 전략이다.
현대차·기아는 중국 상하이 징안구에 사용자 경험 연구 거점인 'UX 스튜디오 상하이'를 새롭게 개관했다고 23일 밝혔다.
기존 황푸구에서 운영하던 시설을 상하이 중심 상권인 징안사 인근 단독 건물로 이전했다. 차량 개발 초기 단계부터 현지 고객 의견을 수집해 실제 상품과 사용자 경험 설계에 반영하는 역할을 맡는다.
중국은 멀티스크린과 음성 기반 서비스, 차량 내 커넥티드 생태계 등 디지털 중심의 모빌리티 경험이 빠르게 확산하는 시장이다. 현대차·기아는 현지 고객의 생활 방식과 이동 경험을 분석해 중국 전략 차종 개발에 활용할 계획이다.
시설은 고객 개방형 공간인 '오픈 랩'과 전문 연구 공간인 '어드밴스드 랩'으로 구성된다. 오픈 랩에서는 방문객이 미래 모빌리티 기술과 개발 중인 차량 UX를 체험하고 평가 의견을 전달할 수 있다.
어드밴스드 랩에서는 사전 모집된 연구 참여자와 함께 인간·차량 인터페이스와 첨단 운전자 보조 시스템 관련 시뮬레이션, 신기술 검증 등을 진행한다. 푸단대학교 경영대학원 등 현지 학술기관과 사회·문화적 변화가 차량 경험에 미치는 영향도 연구한다.
현대차·기아 관계자는 "중국 고객의 생생한 목소리를 제품 개발 초기부터 반영해 글로벌 시장에서 차별화된 모빌리티 경험을 제공할 것"이라고 말했다.
현대차그룹은 상하이 외에도 서울과 독일 프랑크푸르트, 미국 어바인에서 UX 스튜디오를 운영하고 있다.
chanw@newspim.com